Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, martes 3 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

  • 14:45 Bologna vs Milan ESPN 2, Disney+ Premium Chile

Inglaterra - EFL Cup

  • 15:00 Arsenal vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 14:45 Bayer Leverkusen vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN 2, Zapping

España - Copa del Rey

  • 15:00 Albacete vs Barcelona Movistar Deportes, RCN Television, ESPN 4

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 19:00 Forge vs Tigres UANL Disney+ Premium
  • 21:00 Olimpia vs América Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 23:00 San Diego vs Pumas UNAM Disney+ Premium, Sport 3

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Banfield vs Estudiantes Río Cuarto, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional
  • 19:15 Independiente Rivadavia vs Sarmiento TyC Sports Internacional, Disney+ Premium, ESPN Premium Argentina
  • 19:15 Instituto vs Lanús Fanatiz

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 The Strongest vs Deportivo Táchira ESPN, Disney+ Premium

Europa - UEFA Youth League

  • 8:00 AZ Sub-19 vs Borussia Dortmund Sub-19 Disney+ Premium
  • 10:00 Real Madrid Sub-19 vs Marseille Sub-19 Disney+ Premium
  • 10:00 Club Brugge Sub-19 vs Monaco Sub-19 Disney+ Premium
  • 10:30 Zilina Sub-19 vs Liverpool Sub-19 TNT Sports 4, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
  • 12:00 Chelsea Sub-19 vs PSV Sub-19 Disney+ Premium
  • 13:00 Athletic Sub-19 vs Eintracht Frankfurt Sub-19 Movistar+

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS