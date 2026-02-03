Partidos de hoy, martes 3 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 3 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Italia - Serie A
- 14:45 Bologna vs Milan ESPN 2, Disney+ Premium Chile
Inglaterra - EFL Cup
- 15:00 Arsenal vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 14:45 Bayer Leverkusen vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN 2, Zapping
España - Copa del Rey
- 15:00 Albacete vs Barcelona Movistar Deportes, RCN Television, ESPN 4
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Forge vs Tigres UANL Disney+ Premium
- 21:00 Olimpia vs América Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 23:00 San Diego vs Pumas UNAM Disney+ Premium, Sport 3
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Banfield vs Estudiantes Río Cuarto, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional
- 19:15 Independiente Rivadavia vs Sarmiento TyC Sports Internacional, Disney+ Premium, ESPN Premium Argentina
- 19:15 Instituto vs Lanús Fanatiz
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 The Strongest vs Deportivo Táchira ESPN, Disney+ Premium
Europa - UEFA Youth League
- 8:00 AZ Sub-19 vs Borussia Dortmund Sub-19 Disney+ Premium
- 10:00 Real Madrid Sub-19 vs Marseille Sub-19 Disney+ Premium
- 10:00 Club Brugge Sub-19 vs Monaco Sub-19 Disney+ Premium
- 10:30 Zilina Sub-19 vs Liverpool Sub-19 TNT Sports 4, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- 12:00 Chelsea Sub-19 vs PSV Sub-19 Disney+ Premium
- 13:00 Athletic Sub-19 vs Eintracht Frankfurt Sub-19 Movistar+
