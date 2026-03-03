Por Redacción EC

Partidos del martes 3 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 3 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:30 AFC Bournemouth vs Brentford Disney+ Premium
  • 14:30 Leeds United vs Sunderland Disney+ Premium
  • 14:30 Everton vs Burnley ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:15 Wolverhampton Wanderers vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

  • 15:45 Sporting CP vs Porto

Inglaterra - FA Cup

  • 14:45 Port Vale vs Bristol City Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Como vs Internazionale DIRECTV Sports

España - Copa del Rey

  • 15:00 FC Barcelona vs Atlético Madrid América Televisión, Movistar Deportes

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Sarmiento vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Disney+ Premium
  • 17:15 Huracán vs Belgrano ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:15 Atlético Tucumán vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Torque vs Defensor Sporting DIRECTV Sports
  • 17:00 Independiente Petrolero vs Guabirá DIRECTV Sports
  • 19:30 Cobresal vs Audax Italiano ESPN5, Disney+ Premium
  • 19:30 Academia Puerto Cabello vs Monagas ESPN 4, Disney+ Premium
  • 21:00 Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso ESPN2, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Barcelona vs Botafogo ESPN, Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Pachuca vs Necaxa ViX, FOX One
  • 20:00 Santos Laguna vs Cruz Azul ESPN, TUDN
  • 22:00 Atlético San Luis vs Mazatlán Disney+ Premium, ESPN
  • 22:10 Pumas UNAM vs Toluca ESPN
