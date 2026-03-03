Partidos del martes 3 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 3 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 AFC Bournemouth vs Brentford Disney+ Premium
- 14:30 Leeds United vs Sunderland Disney+ Premium
- 14:30 Everton vs Burnley ESPN2, Disney+ Premium
- 15:15 Wolverhampton Wanderers vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 15:45 Sporting CP vs Porto
Inglaterra - FA Cup
- 14:45 Port Vale vs Bristol City Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Como vs Internazionale DIRECTV Sports
España - Copa del Rey
- 15:00 FC Barcelona vs Atlético Madrid América Televisión, Movistar Deportes
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Sarmiento vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Disney+ Premium
- 17:15 Huracán vs Belgrano ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:15 Atlético Tucumán vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Torque vs Defensor Sporting DIRECTV Sports
- 17:00 Independiente Petrolero vs Guabirá DIRECTV Sports
- 19:30 Cobresal vs Audax Italiano ESPN5, Disney+ Premium
- 19:30 Academia Puerto Cabello vs Monagas ESPN 4, Disney+ Premium
- 21:00 Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso ESPN2, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Barcelona vs Botafogo ESPN, Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Pachuca vs Necaxa ViX, FOX One
- 20:00 Santos Laguna vs Cruz Azul ESPN, TUDN
- 22:00 Atlético San Luis vs Mazatlán Disney+ Premium, ESPN
- 22:10 Pumas UNAM vs Toluca ESPN