Partidos de hoy, martes 3 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 3 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 Comerciantes Unidos vs ADT Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz
- 20:00 Alianza Lima vs Cienciano Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Shakhtar Donetsk vs Sporting CP ESPN3, Disney+ Premium
- 12:45 Galatasaray vs Stuttgart Disney+ Premium, Fox Sports
- 15:00 Manchester United vs Roma ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Atlético Madrid vs Bayern München Disney+ Premium, Fox Sports
- 15:00 Barcelona vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Bodø / Glimt vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Feyenoord vs Internazionale Disney+ Premium, ESPN7
- 15:00 LASK Linz vs Slovan Bratislava Disney+ Premium, ESPN6
- 15:00 Villarreal vs PSG ESPN3, Disney+ Premium
España - Copa del Rey
- 13:00 Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés Movistar+, M+ LALIGA TV
- 13:00 Pamplona vs Eibar
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Chapecoense vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Internacional vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 18:20 Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
Ecuador - Serie A
- 15:30 Mushuc Runa vs Manta Zapping Sports
Paraguay - Primera División
- 15:00 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 17:30 Nacional Asunción vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Venezuela - Primera División
- 16:30 Monagas vs Caracas
- 18:30 Deportivo Táchira vs Academia Puerto Cabello
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