Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 15:00 Comerciantes Unidos vs ADT Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz
  • 20:00 Alianza Lima vs Cienciano Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Shakhtar Donetsk vs Sporting CP ESPN3, Disney+ Premium
  • 12:45 Galatasaray vs Stuttgart Disney+ Premium, Fox Sports
  • 15:00 Manchester United vs Roma ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Atlético Madrid vs Bayern München Disney+ Premium, Fox Sports
  • 15:00 Barcelona vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Bodø / Glimt vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium
  • 15:00 Feyenoord vs Internazionale Disney+ Premium, ESPN7
  • 15:00 LASK Linz vs Slovan Bratislava Disney+ Premium, ESPN6
  • 15:00 Villarreal vs PSG ESPN3, Disney+ Premium

España - Copa del Rey

  • 13:00 Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés Movistar+, M+ LALIGA TV
  • 13:00 Pamplona vs Eibar

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Chapecoense vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Internacional vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Deportivo Pereira vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 18:20 Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

Ecuador - Serie A

  • 15:30 Mushuc Runa vs Manta Zapping Sports

Paraguay - Primera División

  • 15:00 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 17:30 Nacional Asunción vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Monagas vs Caracas
  • 18:30 Deportivo Táchira vs Academia Puerto Cabello

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