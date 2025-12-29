Partidos de hoy, martes 30 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:30 Burnley vs Newcastle United Disney Plus

14:30 Nottingham Forest vs Everton Disney Plus

14:30 West Ham United vs Brighton & Hove Albion ESPN 2, Disney Plus

14:30 Chelsea vs AFC Bournemouth Disney Plus ESPN, Disney Plus

15:15 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus

15:15 Arsenal vs Aston Villa Disney Plus

África - Copa Africana de Naciones

11:00 Uganda vs Nigeria

11:00 Tanzania vs Túnez

14:00 Benín vs Senegal

14:00 Botsuana vs RD del Congo

Arabia Saudita - Pro League

10:30 Al-Ahli vs Al Feiha

12:30 Al Ittifaq vs Al Nassr

12:30 Al Akhdoud vs Damac