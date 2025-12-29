Partidos de hoy, martes 30 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 Burnley vs Newcastle United Disney Plus
- 14:30 Nottingham Forest vs Everton Disney Plus
- 14:30 West Ham United vs Brighton & Hove Albion ESPN 2, Disney Plus
- 14:30 Chelsea vs AFC Bournemouth Disney Plus ESPN, Disney Plus
- 15:15 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
- 15:15 Arsenal vs Aston Villa Disney Plus
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Uganda vs Nigeria
- 11:00 Tanzania vs Túnez
- 14:00 Benín vs Senegal
- 14:00 Botsuana vs RD del Congo
Arabia Saudita - Pro League
- 10:30 Al-Ahli vs Al Feiha
- 12:30 Al Ittifaq vs Al Nassr
- 12:30 Al Akhdoud vs Damac