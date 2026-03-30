Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 31 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Luxemburgo vs Malta Disney+ Premium
- 11:00 Letonia vs Gibraltar Disney+ Premium
Clasificación Mundial
- 13:45 República Checa vs Dinamarca Disney+ Premium
- 13:45 Bosnia-Herzegovina vs Italia ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Suecia vs Polonia ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Kosovo vs Turquía Disney+ Premium
- 16:00 RD del Congo vs Jamaica DIRECTV Sports, DGO
- 22:00 Iraq vs Bolivia DIRECTV Sports, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 12:00 Aldosivi vs Argentinos Juniors Disney+ Premium, ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Deportes Tolima vs Rionegro Águilas RCN, Fanatiz
Paraguay - Primera División
- 16:30 2 de Mayo vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports
Amistoso
- 1:00 China vs Camerún DAZN, FIFA+
- 4:10 Australia vs Curazao DAZN, FIFA+
- 7:00 Kazajstán vs Comoras Disney+ Premium
- 7:00 Palestina vs Mauritania
- 8:00 Costa Rica vs Irán Repretel Canal 6, Shabake 3
- 10:00 Liberia vs Libia Libya Sport HD1
- 11:00 Serbia vs Arabia Saudita DAZN
- 11:00 Montenegro vs Eslovenia Disney+ Premium
- 11:00 San Marino vs Andorra Disney+ Premium
- 11:00 Níger vs Togo
- 11:00 Noruega vs Suiza ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Haití vs Islandia Viaplay Iceland
- 12:00 Hungría vs Grecia Disney+ Premium
- 12:30 Sudáfrica vs Panamá RPC, TVMax, Medcom GO
- 12:30 Jordania vs Nigeria Jordan TV Sport, NTA Sports 24
- 13:00 Guinea vs Benín
- 13:00 Perú vs Honduras ATV, Movistar Deportes Peru
- 13:00 Marruecos vs Paraguay Claro Sports, Canal del Futbol, GEN
- 13:30 Escocia vs Costa de Marfil Disney+ Premium, ESPN 5
- 13:45 Gales vs Irlanda del Norte DAZN
- 13:45 Eslovaquia vs Rumania DAZN
- 13:45 Inglaterra vs Japón Disney+ Premium
- 13:45 Ucrania vs Albania DAZN
- 13:45 Austria vs Corea del Sur Disney+ Premium
- 13:45 República de Irlanda vs Macedonia del Norte DAZN
- 13:45 Países Bajos vs Ecuador Disney+ Premium, Canal del Futbol
- 14:00 Senegal vs Gambia RTS 1, GRTS Gambia
- 14:00 España vs Egipto Disney+ Premium
- 14:00 Burkina Faso vs Guinea-Bissau RTB
- 14:30 Argelia vs Uruguay DIRECTV Sports, AUF TV, Antel TV
- 18:00 EE. UU. vs Portugal Disney+ Premium
- 18:15 Argentina vs Zambia DGO, Telefe, DIRECTV Sports
- 18:30 Canadá vs Túnez Fox Sports 2, fuboTV
- 19:00 Brasil vs Croacia ESPN, Disney+ Premium
- 20:00 México vs Bélgica DAZN