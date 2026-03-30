Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 31 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

11:00 Luxemburgo vs Malta Disney+ Premium

11:00 Letonia vs Gibraltar Disney+ Premium

Clasificación Mundial

13:45 República Checa vs Dinamarca Disney+ Premium

13:45 Bosnia-Herzegovina vs Italia ESPN, Disney+ Premium

13:45 Suecia vs Polonia ESPN2, Disney+ Premium

13:45 Kosovo vs Turquía Disney+ Premium

16:00 RD del Congo vs Jamaica DIRECTV Sports, DGO

22:00 Iraq vs Bolivia DIRECTV Sports, DGO

Argentina - Liga Profesional

12:00 Aldosivi vs Argentinos Juniors Disney+ Premium, ESPN Premium

Colombia - Categoría Primera A

20:00 Deportes Tolima vs Rionegro Águilas RCN, Fanatiz

Paraguay - Primera División

16:30 2 de Mayo vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports

18:30 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports

18:30 Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports

Amistoso

1:00 China vs Camerún DAZN, FIFA+

4:10 Australia vs Curazao DAZN, FIFA+

7:00 Kazajstán vs Comoras Disney+ Premium

7:00 Palestina vs Mauritania

8:00 Costa Rica vs Irán Repretel Canal 6, Shabake 3

10:00 Liberia vs Libia Libya Sport HD1

11:00 Serbia vs Arabia Saudita DAZN

11:00 Montenegro vs Eslovenia Disney+ Premium

11:00 San Marino vs Andorra Disney+ Premium

11:00 Níger vs Togo

11:00 Noruega vs Suiza ESPN2, Disney+ Premium

11:30 Haití vs Islandia Viaplay Iceland

12:00 Hungría vs Grecia Disney+ Premium

12:30 Sudáfrica vs Panamá RPC, TVMax, Medcom GO

12:30 Jordania vs Nigeria Jordan TV Sport, NTA Sports 24

13:00 Guinea vs Benín

13:00 Perú vs Honduras ATV, Movistar Deportes Peru

13:00 Marruecos vs Paraguay Claro Sports, Canal del Futbol, GEN

13:30 Escocia vs Costa de Marfil Disney+ Premium, ESPN 5

13:45 Gales vs Irlanda del Norte DAZN

13:45 Eslovaquia vs Rumania DAZN

13:45 Inglaterra vs Japón Disney+ Premium

13:45 Ucrania vs Albania DAZN

13:45 Austria vs Corea del Sur Disney+ Premium

13:45 República de Irlanda vs Macedonia del Norte DAZN

13:45 Países Bajos vs Ecuador Disney+ Premium, Canal del Futbol

14:00 Senegal vs Gambia RTS 1, GRTS Gambia

14:00 España vs Egipto Disney+ Premium

14:00 Burkina Faso vs Guinea-Bissau RTB

14:30 Argelia vs Uruguay DIRECTV Sports, AUF TV, Antel TV

18:00 EE. UU. vs Portugal Disney+ Premium

18:15 Argentina vs Zambia DGO, Telefe, DIRECTV Sports

18:30 Canadá vs Túnez Fox Sports 2, fuboTV

19:00 Brasil vs Croacia ESPN, Disney+ Premium

20:00 México vs Bélgica DAZN