Partidos de hoy, martes 4 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 4 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:00 Ararat-Armenia vs Celje 1TV, Kanal A, Arena Sport 1 Slovakia, VOYO
- 11:00 Mjällby vs Slovan Bratislava Onefootball, Sport Bladet Play, Šport
- 12:30 Levski Sofia vs Kairat Qazsport, Diema Sport, Play Diema Xtra, qazsporttv.kz
- 12:30 Hapoel Be’er Sheva vs Crvena Zvezda Onefootball, Sport 3, Arena 1 Premium, Arena Cloud
- 13:00Dinamo Zagreb vs Kauno Žalgiris MAXtv To Go, Moja TV, Arena Sport 1P, MAX Sport 1, Arena Cloud
- 13:00 Sparta Praha vs Olympique Lyonnais Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports, Canal Gol Brazil
- 13:00 Union Saint-Gilloise vs Bodø / Glimt Canal Gol Brazil, Club RTL, Proximus Pickx, Arena Sport 1 Slovakia, RTL Play
- 13:00 Olympiakos Piraeus vs NEC
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 14:00 Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë LOITV
- 14:00 Larne vs Iberia 1999 Silk Universal, NIFL TV
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:00 Auda vs Dinamo City
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:45 Cincinnati vs Pachuca MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, NAICOM, FOX One
- 18:45 Columbus Crew vs Atlas MLS Season Pass
- 19:00 Charlotte vs Pumas UNAM MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Juárez MLS Season Pass
- 21:00 Tigres UANL vs Real Salt Lake MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TSN2
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Atlante MLS Season Pass
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Real Oruro Entel Gol
- 17:00 Independiente Petrolero vs Aurora Entel Gol
- 19:00 Guabirá vs Real Tomayapo Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10Llaneros vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv
- 18:15 Deportes Tolima vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
- 20:20 Millonarios vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 19:00 Plaza Amador vs Firpo Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- 21:00 Antigua GFC vs Real Estelí Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- 21:00 Diriangén vs Alajuelense Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+