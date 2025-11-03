Partidos de hoy, martes 4 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 4 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

12:45 Slavia Praha vs Arsenal ESPN, Disney Plus

12:45 Napoli vs Eintracht Frankfurt ESPN 2, Disney Plus

15:00 Juventus vs Sporting CP ESPN 3, Disney Plus

15:00 PSG vs Bayern München ESPN, Disney Plus

15:00 Bodø / Glimt vs Monaco Disney Plus

15:00 Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise Disney Plus

15:00 Olympiakos Piraeus vs PSV ESPN 4, Disney Plus

15:00 Liverpool vs Real Madrid ESPN 2, Disney Plus

15:00 Tottenham Hotspur vs København Disney Plus

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Always Ready Fútbol Canal

18:00 Nacional Potosí vs Blooming Fútbol Canal

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 LDU Quito vs Orense El Canal del Fútbol

Venezuela - Primera División de Venezuela

19:00 Metropolitanos vs Carabobo

19:00 Caracas vs Deportivo Táchira

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

7:30 Costa de Marfil Sub-17 vs Suiza Sub-17 DIRECTV, DGO

7:30 Brasil Sub-17 vs Honduras Sub-17 DIRECTV, DGO

8:00 México Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 Haití Sub-17 vs Egipto Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 Alemania Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV, DGO

10:15 Inglaterra Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Indonesia Sub-17 vs Zambia Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Corea del Norte Sub-17 vs El Salvador Sub-17 DIRECTV, DGO