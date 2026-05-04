Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 5 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

14:00 Arsenal vs Atlético Madrid ESPN, Disney Plus

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:30 Tigres UANL vs Nashville SC Disney Plus

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Deportivo Riestra vs Grêmio Disney Plus

17:00 Juventud vs Atlético Mineiro DIRECTV Sports, DGO

17:00 Independiente Petrolero vs Caracas ESPN 3, Disney Plus

19:30 Academia Puerto Cabello vs Cienciano DIRECTV Sports, DGO

19:30 Deportivo Recoleta vs Santos DIRECTV Sports, DGO

21:00 Deportivo Cuenca vs San Lorenzo ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Rosario Central vs Libertad ESPN 2, Disney Plus

17:00 Sporting Cristal vs Palmeiras ESPN, Disney Plus

19:00 Barcelona vs Boca Juniors ESPN, Disney Plus

19:00 UCV vs Independiente del Valle ESPN 2, Disney Plus

19:30 Always Ready vs Lanús Disney Plus