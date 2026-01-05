Partidos de hoy, martes 6 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 6 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

15:00 West Ham United vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

9:00 Pisa vs Como ESPN, Disney Plus

12:00 Lecce vs Roma ESPN, Disney Plus

14:45 Sassuolo vs Juventus ESPN 2, Disney Plus

Portugal - Copa de la Liga

15:00 Sporting CP vs Vitória Guimarães DIRECTV, DGO

España - Copa del Rey

13:00 Granada vs Rayo Vallecano

África - Copa Africana de Naciones

11:00 Argelia vs RD del Congo

14:00 Costa de Marfil vs Burkina Faso

Fútbol 7 Internacional

16:00 Francia vs Argelia

17:00 España vs Perú