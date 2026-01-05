Partidos de hoy, martes 6 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 6 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 West Ham United vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 9:00 Pisa vs Como ESPN, Disney Plus
- 12:00 Lecce vs Roma ESPN, Disney Plus
- 14:45 Sassuolo vs Juventus ESPN 2, Disney Plus
Portugal - Copa de la Liga
- 15:00 Sporting CP vs Vitória Guimarães DIRECTV, DGO
España - Copa del Rey
- 13:00 Granada vs Rayo Vallecano
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Argelia vs RD del Congo
- 14:00 Costa de Marfil vs Burkina Faso
Fútbol 7 Internacional
- 16:00 Francia vs Argelia
- 17:00 España vs Perú