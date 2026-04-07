Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 7 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

14:00 Sporting CP vs Arsenal ESPN, Disney Plus

14:00 Real Madrid vs Bayern München ESPN, Disney Plus

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

19:00 Nashville SC vs América Disney Plus

21:00 Los Angeles FC vs Cruz Azul Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

16:00 Rionegro Águilas vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Independiente Petrolero vs Racing Club ESPN2, Disney Plus

17:00 Barracas Central vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO

19:00 O’Higgins vs Millonarios ESPN, Disney Plus

19:30 Boston River vs São Paulo DIRECTV Sports, DGO

21:00 Alianza Atlético vs Tigre DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Independiente Rivadavia vs Bolívar ESPN 2, Disney Plus

17:00 Deportivo La Guaira vs Fluminense Disney Plus

19:00 Always Ready vs LDU Quito Disney Plus

19:00 Barcelona vs Cruzeiro ESPN 2, Disney Plus

19:30 Universidad Católica vs Boca Juniors ESPN 2, Disney Plus

21:00 Deportes Tolima vs Universitario ESPN, Disney Plus

Argentina - Copa Argentina

14:00 Estudiantes Río Cuarto vs San Martín Tucumán TyC Sports

15:00 Gimnasia Mendoza vs Gimnasia y Tiro TyC Sports

16:30 Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio TyC Sports