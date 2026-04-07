Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 7 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 14:00 Sporting CP vs Arsenal ESPN, Disney Plus
  • 14:00 Real Madrid vs Bayern München ESPN, Disney Plus

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 19:00 Nashville SC vs América Disney Plus
  • 21:00 Los Angeles FC vs Cruz Azul Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Independiente Petrolero vs Racing Club ESPN2, Disney Plus
  • 17:00 Barracas Central vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
  • 19:00 O’Higgins vs Millonarios ESPN, Disney Plus
  • 19:30 Boston River vs São Paulo DIRECTV Sports, DGO
  • 21:00 Alianza Atlético vs Tigre DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Independiente Rivadavia vs Bolívar ESPN 2, Disney Plus
  • 17:00 Deportivo La Guaira vs Fluminense Disney Plus
  • 19:00 Always Ready vs LDU Quito Disney Plus
  • 19:00 Barcelona vs Cruzeiro ESPN 2, Disney Plus
  • 19:30 Universidad Católica vs Boca Juniors ESPN 2, Disney Plus
  • 21:00 Deportes Tolima vs Universitario ESPN, Disney Plus

Argentina - Copa Argentina

  • 14:00 Estudiantes Río Cuarto vs San Martín Tucumán TyC Sports
  • 15:00 Gimnasia Mendoza vs Gimnasia y Tiro TyC Sports
  • 16:30 Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio TyC Sports
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