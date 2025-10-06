Partidos de hoy, martes 7 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 7 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

14:30 Ucrania Sub-20 vs España Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

18:00 Chile Sub-20 vs México Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Millonarios vs América de Cali RCN, Win Sports