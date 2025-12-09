Redacción EC
Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 10:30 Kairat vs Olympiakos Piraeus
  • 12:45 Bayern München vs Sporting CP
  • 15:00 PSV vs Atlético Madrid
  • 15:00 Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
  • 15:00 Monaco vs Galatasaray
  • 15:00 Barcelona vs Eintracht Frankfurt
  • 15:00 Internazionale vs Liverpool
  • 15:00 Atalanta vs Chelsea
  • 15:00 Union Saint-Gilloise vs Olympique Marseille

