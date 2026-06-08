Partidos de hoy, martes 9 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 9 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistoso
- 7:00 Angola vs República Centroafricana
- 7:00 Omán vs Kuwait
- 7:00 Etiopía vs Malaui
- 7:00 Togo vs Benín
- 7:00 Botsuana vs Níger
- 7:00 Tanzania vs Ruanda
- 8:00 Indonesia vs Mozambique
- 9:00 Bahréin vs Siria
- 9:30 Kirguistán vs Palestina
- 10:00 Armenia vs Moldavia Disney+ Premium
- 10:00 RD del Congo vs Chile Chilevision, RTNC
- 10:00 Tayikistán vs India
- 10:00 Letonia vs Islas Feroe
- 10:00 Lituania vs Estonia
- 11:00 Liberia vs Sierra Leona
- 11:30 Bielorrusia vs Burkina Faso Disney+ Premium
- 12:00 Hungría vs Kazajstán Disney+ Premium
- 12:00 Rusia vs Trinidad y Tobago
- 13:00 Azerbaiyán vs San Marino Disney+ Premium
- 18:00 Arabia Saudita vs Senegal
- 20:00 Iraq vs Venezuela Venevision, SimpleTV, Televen
- 20:00 Argentina vs Islandia TyC Sports, Telefe
Clasificatorias para el Mundial Femenino de la FIFA
- 11:00 Noruega vs Austria
- 11:00 Eslovenia vs Alemania
- 12:00 Bielorrusia vs Armenia
- 12:00 Serbia vs Dinamarca
- 12:00 Suecia vs Italia Disney+ Premium, ESPN 2
- 12:00 Albania vs Montenegro
- 12:00 Chipre vs Moldavia
- 12:00 Croacia vs Bulgaria
- 12:00 Gales vs República Checa
- 12:00 Macedonia del Norte vs Azerbaiyán
- 12:00 Irlanda del Norte vs Suiza
- 12:00 Luxemburgo vs Bélgica
- 12:00 Estonia vs Bosnia-Herzegovina
- 12:00 Finlandia vs Portugal
- 12:00 Georgia vs Grecia
- 12:00 Gibraltar vs Kosovo
- 12:00 Hungría vs Andorra
- 12:00 Israel vs Escocia
- 12:00 Letonia vs Eslovaquia
- 12:00 Lituania vs Liechtenstein
- 12:00 Malta vs Turquía
- 14:00 Inglaterra vs Ucrania Disney+ Premium
- 14:00 Islandia vs España RTVE Play, Movistar+
- 14:00 Países Bajos vs Polonia
- 14:00 Francia vs República de Irlanda ESPN 2, Disney+ Premium
Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina
- 18:00 Ecuador vs Argentina DIRECTV Sports
- 18:00 Paraguay vs Colombia DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN Television
- 18:00 Perú vs Bolivia DIRECTV Sports
- 18:00 Uruguay vs Venezuela DIRECTV Sports