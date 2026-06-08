Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 9 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 9 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 7:00 Angola vs República Centroafricana
  • 7:00 Omán vs Kuwait
  • 7:00 Etiopía vs Malaui
  • 7:00 Togo vs Benín
  • 7:00 Botsuana vs Níger
  • 7:00 Tanzania vs Ruanda
  • 8:00 Indonesia vs Mozambique
  • 9:00 Bahréin vs Siria
  • 9:30 Kirguistán vs Palestina
  • 10:00 Armenia vs Moldavia Disney+ Premium
  • 10:00 RD del Congo vs Chile Chilevision, RTNC
  • 10:00 Tayikistán vs India
  • 10:00 Letonia vs Islas Feroe
  • 10:00 Lituania vs Estonia
  • 11:00 Liberia vs Sierra Leona
  • 11:30 Bielorrusia vs Burkina Faso Disney+ Premium
  • 12:00 Hungría vs Kazajstán Disney+ Premium
  • 12:00 Rusia vs Trinidad y Tobago
  • 13:00 Azerbaiyán vs San Marino Disney+ Premium
  • 18:00 Arabia Saudita vs Senegal
  • 20:00 Iraq vs Venezuela Venevision, SimpleTV, Televen
  • 20:00 Argentina vs Islandia TyC Sports, Telefe

Clasificatorias para el Mundial Femenino de la FIFA

  • 11:00 Noruega vs Austria
  • 11:00 Eslovenia vs Alemania
  • 12:00 Bielorrusia vs Armenia
  • 12:00 Serbia vs Dinamarca
  • 12:00 Suecia vs Italia Disney+ Premium, ESPN 2
  • 12:00 Albania vs Montenegro
  • 12:00 Chipre vs Moldavia
  • 12:00 Croacia vs Bulgaria
  • 12:00 Gales vs República Checa
  • 12:00 Macedonia del Norte vs Azerbaiyán
  • 12:00 Irlanda del Norte vs Suiza
  • 12:00 Luxemburgo vs Bélgica
  • 12:00 Estonia vs Bosnia-Herzegovina
  • 12:00 Finlandia vs Portugal
  • 12:00 Georgia vs Grecia
  • 12:00 Gibraltar vs Kosovo
  • 12:00 Hungría vs Andorra
  • 12:00 Israel vs Escocia
  • 12:00 Letonia vs Eslovaquia
  • 12:00 Lituania vs Liechtenstein
  • 12:00 Malta vs Turquía
  • 14:00 Inglaterra vs Ucrania Disney+ Premium
  • 14:00 Islandia vs España RTVE Play, Movistar+
  • 14:00 Países Bajos vs Polonia
  • 14:00 Francia vs República de Irlanda ESPN 2, Disney+ Premium

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

  • 18:00 Ecuador vs Argentina DIRECTV Sports
  • 18:00 Paraguay vs Colombia DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN Television
  • 18:00 Perú vs Bolivia DIRECTV Sports
  • 18:00 Uruguay vs Venezuela DIRECTV Sports

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