Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Clasificación Mundial

13:45 Francia vs Islandia Disney+ Premium

13:45 Chipre vs Rumania Disney+ Premium

13:45 Albania vs Letonia Disney+ Premium

13:45 Serbia vs Inglaterra Disney+ Premium

13:45 Hungría vs Portugal Disney+ Premium

13:45 Noruega vs Moldavia Disney+ Premium

18:00 Ecuador vs Argentina ECDF, TyC Sports, Telefe

18:30 Venezuela vs Colombia Televen, Venevisión, Caracol TV

18:30 Chile vs Uruguay Chilevision, AUF TV, DirecTV

18:30 Perú vs Paraguay Movistar Deportes, América TV, ATV

18:30 Bolivia vs Brasil Tigo Sports, SporTV, Globo

19:00 Jamaica vs Trinidad y Tobago YouTube, CONCACAF GO, Canal 4

19:00 Curazao vs Bermudas YouTube, CONCACAF GO, RPC,

21:00 Honduras vs Nicaragua YouTube, CONCACAF GO, Telesistema Honduras, Tigo Sports

21:00 Costa Rica vs Haití YouTube, CONCACAF GO

Colombia - Categoría Primera A

20:30 Atlético Bucaramanga vs Once Caldas Win Sports, RCN

Amistoso

18:30 EE. UU. vs Japón UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock

20:00 México vs Corea del Sur Canal 5, TUDN