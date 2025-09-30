Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Union Saint-Gilloise vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
  • 11:45 Qarabağ vs København ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Borussia Dortmund vs Athletic Club Disney+ Premium, ESPN6
  • 14:00 Monaco vs Manchester City ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Arsenal vs Olympiakos Piraeus Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 Napoli vs Sporting CP ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:00 Bayer Leverkusen vs PSV Disney+ Premium, ESPN7
  • 14:00 Villarreal vs Juventus ESPN3, Disney+ Premium

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 15:00 España Sub-20 vs México Sub-20 DIRECTV Sports
  • 15:00 Italia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Argentina Sub-20 vs Australia Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Brasil Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Palmeiras vs Vasco da Gama Fanatiz
  • 17:00 Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz
  • 17:00 Sport Recife vs Fluminense Fanatiz
  • 17:30 Internacional vs Corinthians Fanatiz
  • 19:30 Botafogo vs Bahia Fanatiz
  • 19:30 Santos vs Grêmio Fanatiz

Asia - AFC Champions League Two

  • 5:00 Lion City Sailors vs Selangor
  • 7:15 Bangkok United vs Persib
  • 8:45 Andijan vs Al Ahli
  • 8:45 Istiqlol vs Goa
  • 11:00 Esteghlal vs Muharraq
  • 11:00 Al Wihdat vs Al Wasl
  • 13:15 Khalidiya vs Arkadag

Colombia - Copa Colombia

Campeones Cup

