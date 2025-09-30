Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 18:00 Alianza Atlético vs Universitario Liga 1 Max
- 20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau Liga 1 Max
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Union Saint-Gilloise vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
- 11:45 Qarabağ vs København ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Borussia Dortmund vs Athletic Club Disney+ Premium, ESPN6
- 14:00 Barcelona vs PSG ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Monaco vs Manchester City ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Arsenal vs Olympiakos Piraeus Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Napoli vs Sporting CP ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Bayer Leverkusen vs PSV Disney+ Premium, ESPN7
- 14:00 Villarreal vs Juventus ESPN3, Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 España Sub-20 vs México Sub-20 DIRECTV Sports
- 15:00 Italia Sub-20 vs Cuba Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Argentina Sub-20 vs Australia Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Brasil Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Palmeiras vs Vasco da Gama Fanatiz
- 17:00 Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz
- 17:00 Sport Recife vs Fluminense Fanatiz
- 17:30 Internacional vs Corinthians Fanatiz
- 19:30 Botafogo vs Bahia Fanatiz
- 19:30 Santos vs Grêmio Fanatiz
Asia - AFC Champions League Two
- 5:00 Lion City Sailors vs Selangor
- 7:15 Bangkok United vs Persib
- 8:45 Andijan vs Al Ahli
- 8:45 Istiqlol vs Goa
- 11:00 Esteghlal vs Muharraq
- 11:00 Al Wihdat vs Al Wasl
- 13:15 Khalidiya vs Arkadag
- 13:15 Al Zawra’a vs Al Nassr Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 19:00 Once Caldas vs Deportivo Pasto Win Sports
- 20:00 Santa Fe vs Medellín Win Sports