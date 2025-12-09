Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Sporting Cristal vs Cusco Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Villarreal vs København
- 15:00 Qarabağ vs Ajax
- 15:00 Real Madrid vs Manchester City
- 15:00 Athletic Club vs PSG
- 15:00 Club Brugge vs Arsenal
- 15:00 Benfica vs Napoli
- 15:00 Borussia Dortmund vs Bodø / Glimt
- 15:00 Juventus vs Paphos
- 15:00 Bayer Leverkusen vs Newcastle United
Bolivia - Primera División
- 14:00 Blooming vs Aurora
- 16:30 Universitario de Vinto vs Independiente Petrolero
Brasil - Brasileirão
- 10:00 Botafogo vs Grêmio
- 10:00 Palmeiras vs Fluminense
- 10:00 São Paulo vs Juventude
- 10:00 Mirassol vs Ceará
- 10:00 Internacional vs Santos
- 10:00 Bahia vs Vasco da Gama
- 10:00 Fortaleza vs Atlético Mineiro
- 10:00 Sport Recife vs Vitória
- 10:00 Flamengo vs RB Bragantino
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 17:00 Independiente del Valle vs LDU Quito Canal del Fútbol
Brasil - Copa de Brasil
- 19:30 Cruzeiro vs Corinthians
Copa Intercontinental de la FIFA
- 12:00 Cruz Azul vs Flamengo