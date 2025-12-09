Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Sporting Cristal vs Cusco Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Villarreal vs København
  • 15:00 Qarabağ vs Ajax
  • 15:00 Real Madrid vs Manchester City
  • 15:00 Athletic Club vs PSG
  • 15:00 Club Brugge vs Arsenal
  • 15:00 Benfica vs Napoli
  • 15:00 Borussia Dortmund vs Bodø / Glimt
  • 15:00 Juventus vs Paphos
  • 15:00 Bayer Leverkusen vs Newcastle United

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Blooming vs Aurora
  • 16:30 Universitario de Vinto vs Independiente Petrolero

Brasil - Brasileirão

  • 10:00 Botafogo vs Grêmio
  • 10:00 Palmeiras vs Fluminense
  • 10:00 São Paulo vs Juventude
  • 10:00 Mirassol vs Ceará
  • 10:00 Internacional vs Santos
  • 10:00 Bahia vs Vasco da Gama
  • 10:00 Fortaleza vs Atlético Mineiro
  • 10:00 Sport Recife vs Vitória
  • 10:00 Flamengo vs RB Bragantino

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 17:00 Independiente del Valle vs LDU Quito Canal del Fútbol

Brasil - Copa de Brasil

  • 19:30 Cruzeiro vs Corinthians

Copa Intercontinental de la FIFA

  • 12:00 Cruz Azul vs Flamengo

