Partidos de hoy, miércoles 10 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 10 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

11:00 Pakistán vs Afganistán

14:45 Portugal vs Nigeria ESPN, Disney+ Premium

15:00 Inglaterra vs Costa Rica ESPN, Disney+ Premium

15:00 Bolivia vs Argelia Unitel, Tuves, Entel TV

España - LaLiga SmartBank

14:00 Málaga vs Las Palmas ESPN2, Disney+ Premium