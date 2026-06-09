Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 10 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 10 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 11:00 Pakistán vs Afganistán
  • 14:45 Portugal vs Nigeria ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Inglaterra vs Costa Rica ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Bolivia vs Argelia Unitel, Tuves, Entel TV

España - LaLiga SmartBank

  • 14:00 Málaga vs Las Palmas ESPN2, Disney+ Premium
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