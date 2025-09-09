Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Millonarios vs Deportivo Pasto Win Sports, RCN

Uruguay - Copa Uruguay

12:00 Oriental vs. Defensor Sporting

13:30 Racing vs Boston River

18:30 Peñarol vs Liverpool GOLTV, Disney Plus, VTV

18:30 Albion vs Porongos