Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 10 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Millonarios vs Deportivo Pasto Win Sports, RCN
Uruguay - Copa Uruguay
- 12:00 Oriental vs. Defensor Sporting
- 13:30 Racing vs Boston River
- 18:30 Peñarol vs Liverpool GOLTV, Disney Plus, VTV
- 18:30 Albion vs Porongos