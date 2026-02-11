Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:30 Nottingham Forest vs Wolverhampton ESPN3, Disney+ Premium

14:30 Crystal Palace vs Burnley Disney+ Premium

14:30 Aston Villa vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium, Claro TV+

14:30 Manchester City vs Fulham Disney+ Premium, Claro TV+

15:15 Sunderland vs Liverpool ESPN2, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

14:45 Bayern München vs RB Leipzig ESPN, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

15:00 Bologna vs Lazio DIRECTV Sports, DGO, Win Sports

España - Copa del Rey

15:00 Athletic Club vs Real Sociedad América Televisión, Movistar Deportes

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:00 América vs Olimpia Disney+ Premium

22:00 Monterrey vs Xelajú Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

17:00 Chapecoense vs Coritiba Fanatiz

17:00 Mirassol vs Cruzeiro Fanatiz

18:00 Atlético Mineiro vs Remo Fanatiz

19:30 Vasco da Gama vs Bahia Fanatiz

19:30 São Paulo vs Grêmio Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

18:30 Millonarios vs Rionegro Águilas Fanatiz, Win Play

20:30 Inter Bogotá vs Deportivo Cali Fanatiz, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 Alianza Lima vs 2 de Mayo ESPN, Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

17:00 Rosario Central vs Sportivo Belgrano TyC Sports

19:15 Central Córdoba SdE vs Gimnasia Jujuy TyC Sports

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 OH Leuven vs Arsenal ESPN 4, Disney+ Premium

15:00 Paris FC vs Real Madrid ESPN 4, Disney+ Premium

Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF

12:00 Aruba Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

15:00 Canadá Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2

17:00 Cuba Sub-17 vs Belice Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2

17:00 Guyana Sub-17 vs Surinam Sub-17 Disney+ Premium

20:00 El Salvador Sub-17 vs Curazao Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

16:00 Perú Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

16:00 Argentina Sub-20 vs Bolivia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Estados Unidos - USL Super League

19:00 Sporting JAX vs Spokane Zephyr Disney+ Premium



