Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 Nottingham Forest vs Wolverhampton ESPN3, Disney+ Premium
- 14:30 Crystal Palace vs Burnley Disney+ Premium
- 14:30 Aston Villa vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium, Claro TV+
- 14:30 Manchester City vs Fulham Disney+ Premium, Claro TV+
- 15:15 Sunderland vs Liverpool ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 14:45 Bayern München vs RB Leipzig ESPN, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Bologna vs Lazio DIRECTV Sports, DGO, Win Sports
España - Copa del Rey
- 15:00 Athletic Club vs Real Sociedad América Televisión, Movistar Deportes
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 América vs Olimpia Disney+ Premium
- 22:00 Monterrey vs Xelajú Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Chapecoense vs Coritiba Fanatiz
- 17:00 Mirassol vs Cruzeiro Fanatiz
- 18:00 Atlético Mineiro vs Remo Fanatiz
- 19:30 Vasco da Gama vs Bahia Fanatiz
- 19:30 São Paulo vs Grêmio Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Millonarios vs Rionegro Águilas Fanatiz, Win Play
- 20:30 Inter Bogotá vs Deportivo Cali Fanatiz, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Alianza Lima vs 2 de Mayo ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Rosario Central vs Sportivo Belgrano TyC Sports
- 19:15 Central Córdoba SdE vs Gimnasia Jujuy TyC Sports
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 OH Leuven vs Arsenal ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Paris FC vs Real Madrid ESPN 4, Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF
- 12:00 Aruba Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 15:00 Canadá Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 17:00 Cuba Sub-17 vs Belice Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 17:00 Guyana Sub-17 vs Surinam Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 El Salvador Sub-17 vs Curazao Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Perú Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 16:00 Argentina Sub-20 vs Bolivia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
Estados Unidos - USL Super League
- 19:00 Sporting JAX vs Spokane Zephyr Disney+ Premium
