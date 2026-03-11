Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Bayer Leverkusen vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Bodø / Glimt vs Sporting CP ESPN 5, Disney+ Premium
  • 15:00 PSG vs Chelsea ESPN 2, Disney+ Premium
  • 15:00 Real Madrid vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 18:30 Nashville SC vs Inter Miami Disney+ Premium
  • 20:30 LA Galaxy vs Mount Pleasant Academy Disney+ Premium
  • 22:30 San Diego vs Toluca Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:30 Argentinos Juniors vs Rosario Central TNT Sports
  • 15:30 Banfield vs Gimnasia La Plata ESPN Premium
  • 17:45 Boca Juniors vs San Lorenzo ESPN Premium
  • 20:00 Atlético Tucumán vs Aldosivi ESPN Premium
  • 20:00 Independiente Rivadavia vs Barracas Central TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Atlético Mineiro vs Internacional Fanatiz
  • 18:00 Bahia vs Vitória Fanatiz
  • 19:30 Corinthians vs Coritiba Fanatiz
  • 19:30 Flamengo vs Cruzeiro Fanatiz

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Sporting Cristal vs Carabobo ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Deportes Tolima vs O’Higgins ESPN, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

  • 17:00 Olimpia Sub-20 vs Palmeiras Sub-20 DIRECTV Sports
  • 19:00 Sporting Cristal Sub-20 vs U. Católica Sub-20 DIRECTV Sports
