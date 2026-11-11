Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 OH Leuven vs Køge Kvinder Disney+ Premium

15:00 Juventus vs OL Lyonnes ESPN2, Disney+ Premium

15:00 SL Benfica vs Austria Wien Disney+ Premium

Uruguay - Segunda División

14:30 La Luz vs Fénix Disney+ Premium

14:30 Tacuarembó vs Miramar Misiones Disney+ Premium

Bolivia - Copa de la División Profesional