Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 OH Leuven vs Køge Kvinder Disney+ Premium
- 15:00 Juventus vs OL Lyonnes ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 SL Benfica vs Austria Wien Disney+ Premium
Uruguay - Segunda División
- 14:30 La Luz vs Fénix Disney+ Premium
- 14:30 Tacuarembó vs Miramar Misiones Disney+ Premium
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 18:00 Independiente Petrolero vs Always Ready Entel Gol
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