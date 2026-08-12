Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

11:00 Rapid Wien vs Paide

11:00 Katowice vs Hapoel Tel Aviv

11:00 Copenhague FC vs Debrecen

Europa - Supercopa de la UEFA

14:00 PSG vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium

Partido Amistoso Internacional

11:15 Newcastle United vs Everton Claro Sports, Zapping

13:30 Leeds United vs Manchester United Claro Sports, Zapping

13:30 Arsenal vs Como ESPN2, Disney+ Premium

13:45 Nottingham Forest vs Bayer Leverkusen Sky Sport

14:00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid Disney+ Premium

Norteamérica - Leagues Cup

18:30 Orlando City SC vs Atlético San Luis MLS Season Pass

18:30 Inter Miami vs León MLS Season Pass

19:00 Monterrey vs Nashville SC MLS Season Pass

21:00 Toluca vs Dallas MLS Season Pass

21:15 San Diego vs Puebla MLS Season Pass

21:30 Seattle Sounders FC vs Guadalajara MLS Season Pass

21:30 Los Angeles FC vs Querétaro MLS Season Pass

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro ESPN2, Disney+ Premium, DIRECTV Sports Argentina, Zapping

17:00 Tigre vs Torque DIRECTV Sports, DGO, DIRECTV Sports

19:30 Santa Fe vs River Plate DIRECTV Sports, DGO, ESPN

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Platense vs Coquimbo Unido Disney+ Premium, ESPN 5

17:00 Palmeiras vs Cerro Porteño ESPN, Disney+ Premium

19:30 Cruzeiro vs Flamengo ESPN2, Disney+ Premium Chile

Argentina - Copa Argentina

17:15 Atlético Tucumán vs Independiente TyC Sports

Ecuador - Copa Ecuador

15:00 La Unión Atlético vs Aucas DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

20:00 Motagua vs Cartaginés Disney+ Premium

22:00 FAS vs Hankook Verdes Disney+ Premium