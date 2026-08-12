Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:00 Rapid Wien vs Paide
- 11:00 Katowice vs Hapoel Tel Aviv
- 11:00 Copenhague FC vs Debrecen
Europa - Supercopa de la UEFA
- 14:00 PSG vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 11:15 Newcastle United vs Everton Claro Sports, Zapping
- 13:30 Leeds United vs Manchester United Claro Sports, Zapping
- 13:30 Arsenal vs Como ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Nottingham Forest vs Bayer Leverkusen Sky Sport
- 14:00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid Disney+ Premium
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:30 Orlando City SC vs Atlético San Luis MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs León MLS Season Pass
- 19:00 Monterrey vs Nashville SC MLS Season Pass
- 21:00 Toluca vs Dallas MLS Season Pass
- 21:15 San Diego vs Puebla MLS Season Pass
- 21:30 Seattle Sounders FC vs Guadalajara MLS Season Pass
- 21:30 Los Angeles FC vs Querétaro MLS Season Pass
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro ESPN2, Disney+ Premium, DIRECTV Sports Argentina, Zapping
- 17:00 Tigre vs Torque DIRECTV Sports, DGO, DIRECTV Sports
- 19:30 Santa Fe vs River Plate DIRECTV Sports, DGO, ESPN
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Platense vs Coquimbo Unido Disney+ Premium, ESPN 5
- 17:00 Palmeiras vs Cerro Porteño ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Cruzeiro vs Flamengo ESPN2, Disney+ Premium Chile
Argentina - Copa Argentina
- 17:15 Atlético Tucumán vs Independiente TyC Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 La Unión Atlético vs Aucas DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Motagua vs Cartaginés Disney+ Premium
- 22:00 FAS vs Hankook Verdes Disney+ Premium