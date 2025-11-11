Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Brasil - Brasileirão
- 18:30 Atlético Mineiro vs Fortaleza Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 La Equidad vs Deportivo Pereira Win Sports
- 20:20 Boyacá Chicó vs Millonarios Win Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 LDU Quito vs Deportivo Cuenca DIRECTV, DGO
Amistoso
- 2:30 Corea del Sur Sub-22 vs Uzbekistán Sub-22
- 4:00 Rusia Sub-23 vs Irán Sub-23
- 6:35 China Sub-22 vs Vietnam Sub-22
- 7:30 Hungría Sub-17 vs Estonia Sub-17
- 8:00 Kirguistán Sub-23 vs Bahréin Sub-23
- 11:30 Estados Unidos Sub-19 vs Alemania Sub-19
- 12:00 Rusia vs Perú
- 12:30 Túnez vs Mauritania
- 14:00 Gales Sub-19 vs Japón Sub-19
- 15:00 Barbados vs Bonaire
- 16:30 Bahamas vs Anguila
- 18:00 Antigua y Barbuda vs Aruba
- 19:00 Islas Caimán vs Islas Vírgenes Británicas
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Barcelona vs OH Leuven ESPN 3, Disney Plus
- 12:45 Bayern vs Arsenal Disney Plus
- 15:00 SL Benfica vs Twente Disney Plus
- 15:00 Manchester United vs PSG Disney Plus
- 15:00 Atletico Madrid vs Juventus ESPN 3, Disney Plus
Estados Unidos - USL Super League
- 19:00 DC Power vs Fort Lauderdale United Disney Plus