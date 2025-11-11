Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

18:30 Atlético Mineiro vs Fortaleza Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

16:00 La Equidad vs Deportivo Pereira Win Sports

20:20 Boyacá Chicó vs Millonarios Win Sports

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 LDU Quito vs Deportivo Cuenca DIRECTV, DGO

Amistoso

2:30 Corea del Sur Sub-22 vs Uzbekistán Sub-22

4:00 Rusia Sub-23 vs Irán Sub-23

6:35 China Sub-22 vs Vietnam Sub-22

7:30 Hungría Sub-17 vs Estonia Sub-17

8:00 Kirguistán Sub-23 vs Bahréin Sub-23

11:30 Estados Unidos Sub-19 vs Alemania Sub-19

12:00 Rusia vs Perú

12:30 Túnez vs Mauritania

14:00 Gales Sub-19 vs Japón Sub-19

15:00 Barbados vs Bonaire

16:30 Bahamas vs Anguila

18:00 Antigua y Barbuda vs Aruba

19:00 Islas Caimán vs Islas Vírgenes Británicas

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 Barcelona vs OH Leuven ESPN 3, Disney Plus

12:45 Bayern vs Arsenal Disney Plus

15:00 SL Benfica vs Twente Disney Plus

15:00 Manchester United vs PSG Disney Plus

15:00 Atletico Madrid vs Juventus ESPN 3, Disney Plus

Estados Unidos - USL Super League

19:00 DC Power vs Fort Lauderdale United Disney Plus