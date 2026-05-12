Partidos de hoy miércoles 13 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Manchester City vs Crystal Palace ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 12:00 Espanyol vs Athletic Club DIRECTV Sports, DGO
- 12:00 Villarreal vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium
- 14:30 Deportivo Alavés vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
- 14:30 Getafe vs Mallorca ESPN3, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Lens vs PSG Disney+ Premium
- 12:00 Brest vs Strasbourg ESPN3, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 14:00 Lazio vs Inter DIRECTV Sports, DGO, Win Sports
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Rosario Central vs Racing Club Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports, ESPN Premium
- 19:30 River Plate vs Gimnasia La Plata ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs The Strongest Entel TV, Entel Gol
- 17:00 Independiente Petrolero vs Blooming Entel TV, Entel Gol
- 19:00 Bolívar vs Nacional Potosí Entel TV, Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Deportivo Pasto vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:15 Junior vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
Venezuela - Primera División
- 18:00 Carabobo vs Estudiantes Mérida
- 18:30 Academia Puerto Cabello vs Portuguesa
Argentina - Copa Argentina
- 14:15 Platense vs San Martín San Juan TyC Sports, Fanatiz
Brasil - Copa de Brasil
- 17:00 Juventude vs São Paulo DIRECTV Sports, DGO
- 17:00 Vasco da Gama vs Paysandú Premiere, SporTV 2, Globoplay, Zapping
- 17:30 Coritiba vs Santos Amazon Prime Video
- 18:30 Mirassol vs RB Bragantino Amazon Prime Video
- 19:30 Ceará vs Atlético Mineiro SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping
- 19:30 Jacuipense vs Palmeiras Amazon Prime Video
- 19:30 Remo vs Bahia Premiere, SporTV 2, Globoplay, Zapping
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:15 Charlotte vs New York City MLS Season Pass
- 18:30 DC United vs Chicago Fire MLS Season Pass
- 18:30 Orlando City SC vs Philadelphia Unión MLS Season Pass
- 18:30 New York RB vs Columbus Crew MLS Season Pass
- 18:30 New England vs Nashville SC MLS Season Pass
- 18:30 Cincinnati vs Inter Miami MLS Season Pass
- 18:30 CF Montréal vs Portland Timbers MLS Season Pass
- 19:30 Dallas vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 19:30 Sporting KC vs LA Galaxy MLS Season Pass
- 19:30 St. Louis City vs Los Angeles FC MLS Season Pass
- 20:30 Real Salt Lake vs Houston Dynamo MLS Season Pass
- 20:30 San Diego vs Austin MLS Season Pass
- 20:30 Seattle Sounders FC vs SJ Earthquakes MLS Season Pass