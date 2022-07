La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de horarios y canales para ver todos los partidos de hoy , miércoles 13 de julio del 2022. Además, también puedes ver fútbol en vivo y sus resultados en tiempo real.

MIRA - Agenda deportiva del fútbol mundial

Amistoso Internacional

11:00 - Schalke 04 vs Salernitana - Onefootball, TVN, TVING

12:00 - Olot vs Barcelona - Barca TV+, Barca TV, TV3

19:00 - Pumas UNAM vs Celta de Vigo - fuboTV, TUDN USA, TUDN

UEFA Champions League

12:00 - Shakhtyor vs Maribor - Bet365

12:00 - Dinamo Batumi vs Slovan Bratislava - Bet365, Paramount+

13:00 - Ferencváros vs Tobol - Arena Sport 4 Croacia, Sport 1 Ukraine

13:30 - CFR Cluj vs Pyunik - Bet365, Sport 1, Digi Sport 1 Romania

13:45 - Linfield vs The New Saints - Bet365

Liga BetPlay

SUSPENDIDO - América de Cali vs Deportivo Pereira - Win Sports+

14:00 - Cortuluá vs Jaguares de Córdoba - Win Sports

16:05 - Deportivo Pasto vs Envigado - Win Sports, Win S…

18:10 - Once Caldas vs La Equidad - Win Sports+

20:15 - Junior vs Atlético Nacional - Win Sports+

Copa Argentina

14:00 - Belgrano vs Estudiantes - TyC Sports TyC Sports

16:30 - Lanús vs Godoy Cruz - TyC Sports

19:30 - Barracas Central vs River Plate - TyC Sports

Liga MX

21:00 - América vs. Toluca - TUDN

Copa de Brasil

17:00 - Goiás vs Atlético Goianiense - SporTV

18:00 - Ceará vs Fortaleza - Onefootball

19:30 - Santos vs Corinthians - SPO Internacional

19:30 - Flamengo vs Atlético Mineiro - GOLTV