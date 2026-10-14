Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Feyenoord vs Como ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 LASK Linz vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Real Betis vs Porto Disney+ Premium, ESPN7
- 14:00 Slovan Bratislava vs Stuttgart ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Shakhtar Donetsk vs AEK Athens Disney+ Premium, ESPN6
- 14:00 Manchester City vs PSG ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Roma vs Real Madrid ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Aston Villa vs Fenerbahçe ESPN3, Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 13:00 União Santarém vs Gil Vicente N Sports
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Sarmiento vs River Plate Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
Colombia - Categoría Primera A
- 16:30 Junior vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 18:30 Santa Fe vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Atlético Mineiro vs Torque DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Fluminense vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium
Inglaterra - Championship
- 13:45 Portsmouth vs Sheffield United
- 13:45 Norwich City vs Southampton
- 13:45 Queens Park Rangers vs Derby County
- 14:00 Lincoln City vs West Ham United Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League Two
- 2:45 Melbourne Victory vs Seoul Disney+ Premium
- 7:15 Persib vs Viettel
- 8:45 Nasaf vs Al Wahda
- 11:00 Al Taawon vs Al Rayyan
- 11:00 Muharraq vs Gol Gohar
- 11:00 Al Jazira vs Arkadag
- 13:15 Al Kuwait vs Khalidiya
- 13:15 Al Faisaly vs Al Nahda
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 19:00 Club Sando vs Mount Pleasant Academy Disney+ Premium
Rusia - Copa de Rusia
- 3:30 SKA Khabarovsk vs Dinamo Kírov
- 6:00 Volna Nizhegorodskaya vs Dinamo St. Petersburg
- 6:30 Yenisey vs Kaluga
- 7:00 Leningradets vs Luki-Energiya
- 8:15 Krylya Sovetov vs Baltika
- 9:00 Volga Ulyanovsk vs Murom
- 10:30 Dynamo Makhachkala vs Zenit DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Akhmat Grozny vs Dinamo Moskva DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Chertanovo vs Tekstilshchik
- 11:15 Olimpiyets vs Shinnik
- 12:45 CSKA Moskva vs Rostov DIRECTV Sports, DGO
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 Inter Miami vs New York City Apple TV
- 18:30 Toronto FC vs Orlando City SC Apple TV
- 18:30 Cincinnati vs New England Apple TV
- 18:30 DC United vs New York RB Apple TV
- 18:30 Columbus Crew vs Charlotte Apple TV
- 18:30 CF Montréal vs Atlanta United Apple TV
- 19:30 Chicago Fire vs Philadelphia Union Apple TV
- 19:30 Dallas vs Seattle Sounders FC Apple TV
- 19:30 Nashville SC vs Sporting KC Apple TV
- 19:30 St. Louis City vs Vancouver Whitecaps Apple TV
- 20:30 Colorado Rapids vs Minnesota United Apple TV
- 20:30 Real Salt Lake vs SJ Earthquakes Apple TV
- 21:30 Los Angeles FC vs Austin Apple TV
- 21:30 LA Galaxy vs Portland Timbers Apple TV
- 21:30 San Diego vs Houston Dynamo Apple TV
VIDEO RECOMENDADO