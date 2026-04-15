Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy, miércoles 15 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 UTC Cajamarca vs Sport Huancayo Liga 1 Max
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Arsenal vs Sporting CP ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Bayern München vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 LA Galaxy vs Toluca Disney+ Premium
- 22:30 Seattle Sounders FC vs Tigres UANL Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Racing Club vs Botafogo DIRECTV Sports
- 17:00 Caracas vs Independiente Petrolero ESPN3, Disney+ Premium
- 19:00 Olimpia vs Barracas Central ESPN3, Disney+ Premium
- 19:30 River Plate vs Carabobo Disney+ Premium
- 21:00 América de Cali vs Alianza Atlético DIRECTV Sports
- 21:00 Millonarios vs Boston River DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Libertad vs Rosario Central ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Cruzeiro vs Universidad Católica ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Corinthians vs Santa Fe ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Fluminense vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, ESPN7
- 21:00 Independiente del Valle vs UCV ESPN6, Disney+ Premium