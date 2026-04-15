Perú - Liga 1

  • 15:00 UTC Cajamarca vs Sport Huancayo Liga 1 Max

Europa - UEFA Champions League

  • 14:00 Arsenal vs Sporting CP ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Bayern München vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 LA Galaxy vs Toluca Disney+ Premium
  • 22:30 Seattle Sounders FC vs Tigres UANL Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Racing Club vs Botafogo DIRECTV Sports
  • 17:00 Caracas vs Independiente Petrolero ESPN3, Disney+ Premium
  • 19:00 Olimpia vs Barracas Central ESPN3, Disney+ Premium
  • 19:30 River Plate vs Carabobo Disney+ Premium
  • 21:00 América de Cali vs Alianza Atlético DIRECTV Sports
  • 21:00 Millonarios vs Boston River DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Libertad vs Rosario Central ESPN, Disney+ Premium
  • 17:00 Cruzeiro vs Universidad Católica ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Corinthians vs Santa Fe ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Fluminense vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, ESPN7
  • 21:00 Independiente del Valle vs UCV ESPN6, Disney+ Premium
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

