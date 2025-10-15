Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 15 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Marruecos Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV, DGO
  • 18:00 Argentina Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV, DGO

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Palmeiras vs RB Bragantino
  • 17:30 Botafogo vs Flamengo
  • 18:00 Mirassol vs Internacional
  • 18:00 Sport Recife vs Ceará
  • 19:30 Atlético Mineiro vs Cruzeiro
  • 19:30 Santos vs Corinthians
  • 19:30 Fortaleza vs Vasco da Gama

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Deportivo Pereira vs Millonarios RCN, Win+ Futbol

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 Olympique Lyonnais vs St. Pölten ESPN, Disney Plus
  • 11:45 Vålerenga vs Wolfsburg Disney Plus
  • 14:00 Roma vs Barcelona ESPN, Disney Plus
  • 14:00 OH Leuven vs Twente Disney Plus
  • 14:00 Chelsea FC vs Paris Disney Plus

Norteamérica - Copa de Campeonas CONCACAF W

  • 17:15 Washington Spirit vs Monterrey Disney Plus
  • 19:15 Orlando Pride vs Pachuca Disney Plus

Uruguay - Copa Uruguay

  • 19:00 Defensor Sporting vs Peñarol GOLTV, Peñarol

