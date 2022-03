Partidos de hoy, miércoles 16 de marzo: horarios y canales para seguir fútbol en vivo

¿Dónde ver fútbol en vivo ? Este miércoles 16 de marzo del 2022 continúa la jornada deportiva y por ello en El Comercio te mostramos la programación de horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido de hoy . Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados del deporte rey vía El Comercio .

Champions League

Lille vs Chelsea - 15:00 - Star Plus

Juventus vs Villarreal - 15:00 - ESPN 2 y Star Plus

Premier League

Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur - 14:30 - Star Plus

Arsenal vs Liverpool - 15:15 - Star Plus

Bundesliga

Mainz 05 vs Borussia Dortmund - 11:30 - Star Plus

Concachampions

CF Montreal vs Cruz Azul - 19:00 - Star Plus

Pumas UNAM vs New England - 21:15 - Star Plus

Copa Sudamericana

River Plate vs Liverpool - 17:15 - DIRECTV

Sport Boys vs Ayacucho - 19:30 - DIRECTV

LDU Quito vs Mushuc Runa - 19:30 - DIRECTV

América de Cali vs Medellín - 19:30 - DIRECTV

Copa Libertadores

Estudiantes vs Everton - 17:15 - Star Plus y ESPN

Olimpia vs Fluminense - 19:30 - Star Plus y ESPN

Copa Argentina

Talleres Córdoba vs Club Atlético Güemes - 18:00 - TyC Sports

Sudamericano U-17 Femenino

Chile vs Colombia - 14:00 - DIRECTV

Paraguay vs Brasil - 16:30 - DIRECTV

