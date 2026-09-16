Partidos de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 16 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Omonia Nicosia vs Celta de Vigo ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Chile
- 11:45 Ararat-Armenia vs Sparta Praha ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 14:00 Hapoel Be’er Sheva vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sport 1
- 14:00 Bayer Leverkusen vs Celje ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, Disney+ Premium Sur
- 14:00 Anderlecht vs Olympique Lyonnais ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Claro Sports 2
- 14:00 Milan vs Benfica ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, TVMax, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Olympiakos Piraeus vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, ESPN5 Chile
- 14:00 Sturm Graz vs Rennes Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Canal+ Sport
- 14:00 Sunderland vs AZ Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Canal+ Sport
España - LaLiga
- 12:00 Deportivo La Coruña vs Sevilla ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
- 12:00 Atlético Madrid vs Osasuna ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile
- 14:30 Barcelona vs Racing Santander Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, SCCN, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 14:30 Levante vs Athletic Club DIRECTV Sports, DGO
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 Fleetwood Town vs Sheffield United Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, V Sport 1
- 13:45 Everton vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium Chile, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Coventry City vs Aston Villa Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Manchester United vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Atlético Mineiro vs Santos ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 LDU Quito vs Palmeiras ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, SCCN
- 19:30 Corinthians vs Estudiantes ESPN 2, Disney Plus