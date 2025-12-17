Partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - EFL Cup
- 14:30 Manchester City vs Brentford Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 15:15 Newcastle United vs Fulham Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
España - Copa del Rey
- 12:00 Cultural Leonesa vs Levante Bet365, Win Play, DAZN Italia, DAZN France, Movistar+
- 13:00 Albacete vs Celta de Vigo Bet365, Win Play, DAZN France, Sport TV Multiscreen, Movistar+
- 13:00 Huesca vs Osasuna Bet365, Win+ Futbol, Win Play, DAZN France, Movistar+
- 13:00 Racing Santander vs Villarreal América TVGO, Bet365, Meridiano Television, Win Sports, Canal del Futbol
- 13:00 Atlético Baleares vs Atlético Madrid América TVGO, Bet365, Venevision, Flow Sports, Deportes RCN En Vivo
- 15:00 Talavera CF vs Real Madrid América Televisión, Bet365, Meridiano Television, ESPN Brazil, Flow Sports
- 15:00 Deportivo Alavés vs Sevilla Bet365, Meridiano Television, ESPN Brazil, Flow Sports
Brasil - Copa de Brasil
- 16:00 Corinthians vs Vasco da Gama DirecTV
Copa Intercontinental de la FIFA
- 12:00 PSG vs Flamengo DirecTV
Costa Rica - Primera División de Costa Rica
- 21:00 Deportivo Saprissa vs Alajuelense FUTV