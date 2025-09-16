Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 17:30 | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
  • 19:30 | Cienciano vs Sport Boys - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 | Slavia Praha vs Bodø / Glimt - ESPN 2, Disney Plus
  • 11:45 | Olympiakos Piraeus vs Paphos - ESPN, Disney Plus
  • 14:00 | Liverpool vs Atlético Madrid - ESPN 2, Disney Plus
  • 14:00 | PSG vs Atalanta - ESPN 5, Disney Plus
  • 14:00 | Ajax vs Internazionale - ESPN 3, Disney Plus
  • 14:00 | Bayern München vs Chelsea - ESPN, Disney Plus

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:00 | Swansea City vs Nottingham Forest - Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 | Botafogo vs Mirassol

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 | Bolívar vs Atlético Mineiro - DGO, DIRECTV Sports
  • 19:30 | Independiente del Valle vs Once Caldas - ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 | River Plate vs Palmeiras - ESPN 2, Disney Plus

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 17:00 | Cerro Porteño vs Atlético Tembetary - Tigo Sports

Argentina - Copa Argentina

  • 10:00 | Racing Club vs River Plate
  • 10:00 | Newell’s Old Boys vs Belgrano

Asia - AFC Champions League Two

  • 5:00 | Gamba Osaka vs Eastern SC
  • 7:15 | Nam Dinh vs Ratchaburi
  • 8:45 | Goa vs Al Zawra’a
  • 8:45 | Arkadag vs Andijan
  • 11:00 | Al Ahli vs Khalidiya
  • 11:00 | Al Wasl vs Esteghlal
  • 13:45 | Muharraq vs Al Wihdat
  • 13:45 | Al Nassr vs Istiqlol

Norteamérica - Copa de Campeonas CONCACAF W

  • 20:00 | Monterrey vs Alianza - Disney Plus

Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf

  • 19:00 | Cavalier vs Defence Force - Disney Plus

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 | New York City vs Columbus Crew - MLS Pass, Apple TV
  • 20:30 | Real Salt Lake vs Los Angeles FC - MLS Pass, Apple TV

