Partidos de HOY, miércoles 18 de febrero del 2026: hora, canales TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Qarabağ vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
  • 15:00 Club Brugge vs Atlético Madrid ESPN 2, Disney+ Premium
  • 15:00 Bodø / Glimt vs Internazionale ESPN 2, Disney+ Premium

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Wolverhampton Wanderers vs Arsenal Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Levante vs Villarreal Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 14:45 Milan vs Como Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 18:00 Defence Force vs Philadelphia Union Disney+ Premium
  • 20:00 Universidad O&M vs Cincinnati Disney+ Premium
  • 22:00 Cartaginés vs Vancouver Whitecaps Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 Junior vs América de Cali RCN, Win Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 O’Higgins vs Bahia ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Barcelona vs Argentinos Juniors ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Nacional Potosí vs Botafogo ESPN2, Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League Two

  • 7:15 Tampines Rovers vs Cong An Hanoi
  • 7:15 Persib vs Ratchaburi
  • 13:15 Al Nassr vs Arkadag Disney+ Premium
  • 13:15 Al Ahli vs Sepahan

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Real Madrid vs Paris FC
  • 15:00 Arsenal vs OH Leuven

