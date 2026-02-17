Partidos de HOY, miércoles 18 de febrero del 2026: hora, canales TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Qarabağ vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 15:00 Club Brugge vs Atlético Madrid ESPN 2, Disney+ Premium
- 15:00 Bodø / Glimt vs Internazionale ESPN 2, Disney+ Premium
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Wolverhampton Wanderers vs Arsenal Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Levante vs Villarreal Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Milan vs Como Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 18:00 Defence Force vs Philadelphia Union Disney+ Premium
- 20:00 Universidad O&M vs Cincinnati Disney+ Premium
- 22:00 Cartaginés vs Vancouver Whitecaps Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Junior vs América de Cali RCN, Win Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 O’Higgins vs Bahia ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Barcelona vs Argentinos Juniors ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Nacional Potosí vs Botafogo ESPN2, Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League Two
- 7:15 Tampines Rovers vs Cong An Hanoi
- 7:15 Persib vs Ratchaburi
- 13:15 Al Nassr vs Arkadag Disney+ Premium
- 13:15 Al Ahli vs Sepahan
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Real Madrid vs Paris FC
- 15:00 Arsenal vs OH Leuven