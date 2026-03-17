Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Barcelona vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid Disney+ Premium, ESPN
  • 15:00 Liverpool vs Galatasaray ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Bayern Munich vs Atalanta ESPN, Disney+ Premium

Europa - UEFA Europa League

  • 10:30 Sporting Braga vs Ferencváros ESPN3, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 18:00 Inter Miami vs Nashville SC Disney+ Premium, ESPN, Zapping
  • 20:00 América vs Philadelphia Unión Disney+ Premium
  • 22:00 Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps Disney+ Premium
  • 22:00 Toluca vs San Diego Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Palmeiras vs Botafogo Fanatiz, SporTV, Globoplay
  • 17:00 Bahia vs RB Bragantino Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Athletico-PR vs Cruzeiro Fanatiz, TV Record, Globoplay
  • 18:00 Mirassol vs Coritiba Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:00 Atlético Mineiro vs São Paulo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Santos vs Internacional Fanatiz, Globoplay
  • 19:30 Vasco da Gama vs Fluminense Fanatiz, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Inter Bogotá vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:30 Deportivo Cali vs Santa Fe Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Macará vs Delfin Zapping
  • 16:30 Manta vs Guayaquil City Zapping
  • 19:00 Libertad vs Barcelona Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Rubio Ñú vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Guaraní vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Libertad vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Venezuela - Primera División

  • 14:30 Rayo Zuliano vs Deportivo Táchira
  • 16:30 Estudiantes Mérida vs Carabobo
  • 17:30 Zamora vs Portuguesa
  • 18:30 Metropolitanos vs Monagas

