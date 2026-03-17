Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Barcelona vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid Disney+ Premium, ESPN
- 15:00 Liverpool vs Galatasaray ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Bayern Munich vs Atalanta ESPN, Disney+ Premium
Europa - UEFA Europa League
- 10:30 Sporting Braga vs Ferencváros ESPN3, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 18:00 Inter Miami vs Nashville SC Disney+ Premium, ESPN, Zapping
- 20:00 América vs Philadelphia Unión Disney+ Premium
- 22:00 Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps Disney+ Premium
- 22:00 Toluca vs San Diego Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Palmeiras vs Botafogo Fanatiz, SporTV, Globoplay
- 17:00 Bahia vs RB Bragantino Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 17:30 Athletico-PR vs Cruzeiro Fanatiz, TV Record, Globoplay
- 18:00 Mirassol vs Coritiba Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:00 Atlético Mineiro vs São Paulo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Santos vs Internacional Fanatiz, Globoplay
- 19:30 Vasco da Gama vs Fluminense Fanatiz, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Inter Bogotá vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:30 Deportivo Cali vs Santa Fe Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 14:00 Macará vs Delfin Zapping
- 16:30 Manta vs Guayaquil City Zapping
- 19:00 Libertad vs Barcelona Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Rubio Ñú vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Guaraní vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Libertad vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Venezuela - Primera División
- 14:30 Rayo Zuliano vs Deportivo Táchira
- 16:30 Estudiantes Mérida vs Carabobo
- 17:30 Zamora vs Portuguesa
- 18:30 Metropolitanos vs Monagas