Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Atlético vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
España - Copa del Rey
- 13:00 Portugalete vs Real Unión
- 13:00 Utebo vs Sabadell
- 14:00 Alcoyano vs Mallorca
- 14:00 CD Badajoz vs Tenerife
- 14:30 Deportiva Minera vs Cartagena
- 14:30 Reddis vs Barakaldo
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Coritiba vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:00 Remo vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:30 Flamengo vs Athletico-PR YouTube, Fanatiz, Premiere, Globoplay
- 18:30 Cruzeiro vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Grêmio vs Bahia Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Corinthians vs Botafogo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Real Madrid vs Inter Milano ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Häcken vs Manchester City Disney+ Premium
- 15:00 Juventus vs OH Leuven Disney+ Premium
- 15:00 Chelsea FC vs PSG ESPN 4, Disney+ Premium
Uruguay - Segunda División
- 14:30 Atenas vs Fénix Disney+ Premium, Antel TV
- 17:30 Deportivo Colonia vs Oriental Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 16:00 Always Ready vs Real Potosí Entel Gol
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