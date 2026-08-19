Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Celtic vs LASK Linz ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Hapoel Be’er Sheva vs Sabah ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 NEC vs Bodø / Glimt ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Slovan Bratislava vs Celje Disney+ Premium, ESPN3
España - LaLiga
- 14:00 Atlético Madrid vs Málaga DIRECTV Sports, DGO
Partido Amistoso Internacional
- 13:00 Barcelona vs Al Ahly Barca TV, Movistar+
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Llaneros Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 18:00 Cúcuta Deportivo vs Inter Bogotá Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Atlético Mineiro vs RB Bragantino ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports, DGO, ESPN3 Argentina
- 19:30 Torque vs Tigre Paramount+, Como, fuboTV
- 19:30 Santa Fe vs River Plate ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Cerro Porteño vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Coquimbo Unido vs Platense Disney+ Premium, ESPN 5
- 19:30 Flamengo vs Cruzeiro ESPN2, Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 17:15 Racing Club vs Belgrano TyC Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Marathón vs Alianza Disney+ Premium
- 20:00 Mixco vs UMECIT Disney+ Premium
- 22:00 FAS vs Municipal Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 17:00 Delfines Del Este vs Violette AC Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 Columbus Crew vs CF Montréal Apple TV
- 18:30 Orlando City SC vs Chicago Fire Apple TV
- 18:30 DC United vs New England Apple TV
- 18:30 Cincinnati vs New York City Apple TV
- 18:30 New York RB vs Nashville SC Apple TV
- 18:30 Toronto FC vs Charlotte Apple TV
- 18:30 Philadelphia Union vs Inter Miami Apple TV
- 19:00 Sporting KC vs St. Louis City Apple TV
- 19:30 Minnesota United vs Atlanta United Apple TV
- 20:30 Colorado Rapids vs Los Angeles FC Apple TV
- 20:30 Real Salt Lake vs Dallas Apple TV
- 20:30 Seattle Sounders FC vs Austin Apple TV
- 21:30 LA Galaxy vs SJ Earthquakes Apple TV
- 21:30 Portland Timbers vs San Diego Apple TV
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo Apple TV