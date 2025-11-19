Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Atlético Grau vs Sporting Cristal Liga 1 Max
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Palmeiras vs Vitória Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 19:30 Fluminense vs Flamengo Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 19:30 Grêmio vs Vasco da Gama Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 19:30 Santos vs Mirassol Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Santiago Wanderers vs Cobreloamax, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe RCN, Win Sports
- 20:30 Junior vs Medellín RCN, Win Sports