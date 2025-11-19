Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Palmeiras vs Vitória Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 19:30 Fluminense vs Flamengo Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 19:30 Grêmio vs Vasco da Gama Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 19:30 Santos vs Mirassol Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 Santiago Wanderers vs Cobreloamax, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:30 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe RCN, Win Sports
  • 20:30 Junior vs Medellín RCN, Win Sports

