Este miércoles 2 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Barcelona e Inter de Milán protagonizarán un vibrante partido por la fecha 2 del Grupo F de la Champions League. El escenario del imperdible encuentro será el Camp Nou, donde se jugará a partir de las 14:00 horas.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

▷ Champions League 2019-2020 EN VIVO: guía completa para ver EN DIRECTO los partidos por la fase de grupos

▷ Copa Libertadores EN VIVO: seguir EN DIRECTO los partidos por las semifinales

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Champions League

11:55 am | Genk vs. Napoli | ESPN y ESPN Play

11:55 am | Slavia Praga vs. Borussia Dortmund | Esporte Interativo Plus y TNT Brazil

2:00 pm | Liverpool vs. Salzburg | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

2:00 pm | Zenit vs. Benfica | ESPN + y ESPN Play

2:00 pm | RB Leipzig vs. Olympique Lyonnais | Esporte Interativo Plus y DAZN

2:00 pm | Barcelona vs. Internazionale | ESPN Play y ESPN 2

2:00 pm | Valencia vs. Ajax | Esporte Interativo Plus y DAZN

2:00 pm | Lille vs. Chelsea | ESPN y ESPN Play

Brasil – Brasileirao

5:15 pm | Chapecoense vs. Corinthians | Premiere FC Brasil

5:15 pm | Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

Colombia – Primera A

4:00 pm | Patriotas Boyacá vs. Unión Magdalena | Fanatiz Internacional y Win Sports

5:00 pm | Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional | Fanatiz Internacional y RCN Televisión

6:00 pm | Junior vs. La Equidad | Fanatiz Internacional y Win Sports

6:00 pm | América de Cali vs. Atlético Huila | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | Cúcuta Deportivo vs. Millonarios | Fanatiz Internacional y Win Sports

Sudamérica – Copa Libertadores

7:30 pm | Gremio vs. Flamengo | DAZN, sportdigital, Sport TV1 y Sport 2

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Zulia vs. Aragua

México – Copa MX

6:00 pm | Toluca vs. Veracruz | TUDN, TUDN En Vivo, TUDN USA y fuboTV

9:00 pm | Atlético San Luis vs. Pumas UNAM | ESPN 2 Norte y ESPN Play

9:00 pm | Juárez vs. Atlante

9:00 pm | Querétaro vs. Mineros de Zacatecas