Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 Osnabrück vs Bayern München YouTube, Onefootball, DFB Play, ESPN Brazil, Zapping
Norteamérica - Leagues Cup
- 20:00 Toluca vs León Apple TV
- 22:30 América vs Monterrey Apple TV, TUDN USA, UniMás, TUDN
Italia - Copa de Italia
- 8:00 Sassuolo vs Frosinone DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Udinese vs Venezia DIRECTV Sports, DGO
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Flamengo vs Mirassol YouTube, Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Chile - Primera División
- 17:00 Coquimbo Unido vs Univ. Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:30 Deportes Limache vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:25 Santa Fe vs Millonarios Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 14:00 Macará vs Manta Zapping
- 16:30 Deportivo Cuenca vs Guayaquil City Zapping
- 19:00 Barcelona vs Independiente del Valle Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 14:00 Nacional Asunción vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Olimpia vs Guaraní DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Claro TV+, Sky+
Brasil - Copa de Brasil
- 19:30 Santos vs Palmeiras DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Globo, Premiere
- 19:30 Vitória vs Vasco da Gama Amazon Prime Video
Inglaterra - Championship
- 13:45 West Bromwich Albion vs Charlton Athletic
- 13:45 Queens Park Rangers vs Cardiff City
- 13:45 Millwall vs Wrexham
- 14:00 Burnley vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5
Rusia - Copa de Rusia
- 8:15 Orenburg vs Rubin Kazan
- 10:30 Zenit vs Dynamo Makhachkala DIRECTV Sports, DGO
- 12:45 Spartak Moskva vs Rodina Moskva DIRECTV Sports, DGO
- 12:45 Baltika vs Krylya Sovetov