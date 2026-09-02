Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Alemania - DFB Pokal

  • 13:45 Osnabrück vs Bayern München YouTube, Onefootball, DFB Play, ESPN Brazil, Zapping

Norteamérica - Leagues Cup

  • 20:00 Toluca vs León Apple TV
  • 22:30 América vs Monterrey Apple TV, TUDN USA, UniMás, TUDN

Italia - Copa de Italia

  • 8:00 Sassuolo vs Frosinone DIRECTV Sports, DGO
  • 11:00 Udinese vs Venezia DIRECTV Sports, DGO

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Flamengo vs Mirassol YouTube, Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Chile - Primera División

  • 17:00 Coquimbo Unido vs Univ. Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:30 Deportes Limache vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:25 Santa Fe vs Millonarios Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Macará vs Manta Zapping
  • 16:30 Deportivo Cuenca vs Guayaquil City Zapping
  • 19:00 Barcelona vs Independiente del Valle Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 14:00 Nacional Asunción vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Olimpia vs Guaraní DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Argentina - Copa Argentina

  • 19:15 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Claro TV+, Sky+

Brasil - Copa de Brasil

  • 19:30 Santos vs Palmeiras DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Globo, Premiere
  • 19:30 Vitória vs Vasco da Gama Amazon Prime Video

Inglaterra - Championship

  • 13:45 West Bromwich Albion vs Charlton Athletic
  • 13:45 Queens Park Rangers vs Cardiff City
  • 13:45 Millwall vs Wrexham
  • 14:00 Burnley vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5

Rusia - Copa de Rusia

  • 8:15 Orenburg vs Rubin Kazan
  • 10:30 Zenit vs Dynamo Makhachkala DIRECTV Sports, DGO
  • 12:45 Spartak Moskva vs Rodina Moskva DIRECTV Sports, DGO
  • 12:45 Baltika vs Krylya Sovetov
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