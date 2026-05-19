Partidos de hoy miércoles 20 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Europa - UEFA Europa League
- 14:00 Freiburg vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 12:00 Torreense vs Casa Pia Sport TV
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Boston River vs O’Higgins Disney+ Premium, ESPN 5
- 17:00 Olimpia vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
- 17:00 Santos vs San Lorenzo Disney+ Premium, ESPN, DIRECTV Sports
- 19:00 Independiente Petrolero vs Botafogo ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 Grêmio vs Palestino ESPN2, DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 River Plate vs RB Bragantino DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Nacional vs Universitario ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Palmeiras vs Cerro Porteño Disney+ Premium, ESPN 5
- 19:30 LDU Quito vs Lanús Disney+ Premium, ESPN6, Fox Sports
- 19:30 Flamengo vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN7, Fox Sports
- 21:00 Junior vs Sporting Cristal ESPN, Disney+ Premium
- 21:00 Cusco vs Medellín ESPN2, Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 15:00 Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán TyC Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:30 Daquilema vs Emelec DIRECTV Sports, DGO