Partidos de hoy miércoles 20 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Europa - UEFA Europa League

  • 14:00 Freiburg vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 12:00 Torreense vs Casa Pia Sport TV

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Boston River vs O’Higgins Disney+ Premium, ESPN 5
  • 17:00 Olimpia vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
  • 17:00 Santos vs San Lorenzo Disney+ Premium, ESPN, DIRECTV Sports
  • 19:00 Independiente Petrolero vs Botafogo ESPN, Disney+ Premium
  • 19:00 Grêmio vs Palestino ESPN2, DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 River Plate vs RB Bragantino DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Nacional vs Universitario ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Palmeiras vs Cerro Porteño Disney+ Premium, ESPN 5
  • 19:30 LDU Quito vs Lanús Disney+ Premium, ESPN6, Fox Sports
  • 19:30 Flamengo vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN7, Fox Sports
  • 21:00 Junior vs Sporting Cristal ESPN, Disney+ Premium
  • 21:00 Cusco vs Medellín ESPN2, Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán TyC Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:30 Daquilema vs Emelec DIRECTV Sports, DGO

