Partidos de hoy, miércoles 21 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 21 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Galatasaray vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium
  • 12:45 Qarabağ vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Olympique Marseille vs Liverpool Disney+ Premium Chile
  • 15:00 Bayern München vs Union Saint-Gilloise ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Newcastle United vs PSV Disney+ Premium
  • 15:00 Chelsea vs Paphos ESPN3, Disney+ Premium
  • 15:00 Juventus vs Benfica Disney+ Premium
  • 15:00 Atalanta vs Athletic Club ESPN4, Disney+ Premium
  • 15:00 Slavia Praha vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

Chile - Supercopa de Chile

  • 17:00 Coquimbo Unido vs Deportes Limache HBO Max

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 18:45 Colo-Colo vs Peñarol Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 19:15 Argentinos Juniors vs Midland TyC Sports

Colombia - Superliga Colombiana

  • 19:30 Santa Fe vs Junior Win Sports

