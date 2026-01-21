Partidos de hoy, miércoles 21 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 21 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Galatasaray vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Qarabağ vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Olympique Marseille vs Liverpool Disney+ Premium Chile
- 15:00 Bayern München vs Union Saint-Gilloise ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Newcastle United vs PSV Disney+ Premium
- 15:00 Chelsea vs Paphos ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Juventus vs Benfica Disney+ Premium
- 15:00 Atalanta vs Athletic Club ESPN4, Disney+ Premium
- 15:00 Slavia Praha vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Chile - Supercopa de Chile
- 17:00 Coquimbo Unido vs Deportes Limache HBO Max
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 18:45 Colo-Colo vs Peñarol Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Argentinos Juniors vs Midland TyC Sports
Colombia - Superliga Colombiana
- 19:30 Santa Fe vs Junior Win Sports
