Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Lille vs Galatasaray ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:45 Como vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Club Brugge vs Lens ESPN7, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Betis vs Feyenoord ESPN4, Disney+ Premium
  • 14:00 Bayern München vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Aston Villa vs Viking ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Sporting CP vs LASK Linz ESPN6, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Madrid vs RB Leipzig ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Internazionale vs Shakhtar Donetsk ESPN5, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 13:00 Levante vs Athletic Club DirecTV

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:15 Llaneros vs Deportivo Cali Win+ Futbol
  • 20:20 Santa Fe vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Torque vs Atlético Mineiro DIRECTV

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Palmeiras vs Fluminense ESPN, Disney+ Premium

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