Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético Liga 1 Max
  • 15:15 Atlético Grau vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 18:00 Cusco vs FC Cajamarca Liga 1 Max
  • 20:30 Universitario vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Burnley vs Manchester City Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 AFC Bournemouth vs Leeds United Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 12:00 Elche vs Atlético Madrid Disney+ Premium, ESPN 5
  • 13:00 Real Sociedad vs Getafe DIRECTV Sports
  • 14:30 Barcelona vs Celta de Vigo ESPN2, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 12:00 PSG vs Nantes ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

  • 14:45 Porto vs Sporting CP Fox Sports

Alemania - DFB Pokal

  • 13:45 Bayer Leverkusen vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 14:00 Atalanta vs Lazio DIRECTV Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Oriente Petrolero Futbol Canal, Entel TV
  • 17:00 Real Potosí vs Guabirá Futbol Canal, Entel TV
  • 19:00 Blooming vs Nacional Potosí Futbol Canal, Entel TV

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Medellín vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win Sports, Win+ Futbol
  • 20:30 Fortaleza CEIF vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 11:00 Leones del Norte vs Manta Zapping
  • 13:00 Delfin vs Independiente del Valle Zapping
  • 15:30 Deportivo Cuenca vs Orense Zapping
  • 18:00 Barcelona vs Mushuc Runa Zapping
  • 20:00 LDU Quito vs Aucas Zapping

Argentina - Copa Argentina

  • 17:00 Acassuso vs Gimnasia La Plata TyC Sports
  • 19:15 Deportivo Morón vs Midland TyC Sports

México - Liga MX

  • 20:00 Atlas vs Tigres UANL TUDN, Univision, Canal 5 Televisa
  • 20:00 Atlético San Luis vs Santos Laguna ESPN, Disney+ Premium
  • 20:00 Mazatlán vs Toluca Azteca 7, Azteca Deportes
  • 22:00 Tijuana vs Pachuca FOX Mexico, ViX, FOX One
  • 22:00 Necaxa vs Guadalajara Claro Sports
