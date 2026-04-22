Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy, miércoles 22 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 15:15 Atlético Grau vs Sporting Cristal Liga 1 Max
- 18:00 Cusco vs FC Cajamarca Liga 1 Max
- 20:30 Universitario vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Burnley vs Manchester City Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 AFC Bournemouth vs Leeds United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 12:00 Elche vs Atlético Madrid Disney+ Premium, ESPN 5
- 13:00 Real Sociedad vs Getafe DIRECTV Sports
- 14:30 Barcelona vs Celta de Vigo ESPN2, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 12:00 PSG vs Nantes ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 14:45 Porto vs Sporting CP Fox Sports
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 Bayer Leverkusen vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 14:00 Atalanta vs Lazio DIRECTV Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Oriente Petrolero Futbol Canal, Entel TV
- 17:00 Real Potosí vs Guabirá Futbol Canal, Entel TV
- 19:00 Blooming vs Nacional Potosí Futbol Canal, Entel TV
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Medellín vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win Sports, Win+ Futbol
- 20:30 Fortaleza CEIF vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:00 Leones del Norte vs Manta Zapping
- 13:00 Delfin vs Independiente del Valle Zapping
- 15:30 Deportivo Cuenca vs Orense Zapping
- 18:00 Barcelona vs Mushuc Runa Zapping
- 20:00 LDU Quito vs Aucas Zapping
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Acassuso vs Gimnasia La Plata TyC Sports
- 19:15 Deportivo Morón vs Midland TyC Sports
México - Liga MX
- 20:00 Atlas vs Tigres UANL TUDN, Univision, Canal 5 Televisa
- 20:00 Atlético San Luis vs Santos Laguna ESPN, Disney+ Premium
- 20:00 Mazatlán vs Toluca Azteca 7, Azteca Deportes
- 22:00 Tijuana vs Pachuca FOX Mexico, ViX, FOX One
- 22:00 Necaxa vs Guadalajara Claro Sports