Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:00 Omonia Nicosia vs Kairat
  • 12:30 Levski Sofia vs CSU Craiova
  • 14:00 Egnatia Rrogozhinë vs Celje

Europa - UEFA Conference League

  • 11:00 Neftçi vs Dinamo Minsk
  • 12:00 Bohemians vs Ballkani
  • 12:45 İstanbul Başakşehir vs Inter Turku
  • 13:00 Vardar vs Riga
  • 13:30 Spartak Trnava vs CSKA 1948
  • 14:00 Železničar Pančevo vs Sporting Braga

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Coritiba vs Palmeiras
  • 19:30 São Paulo vs Athletico-PR
  • 19:30 Internacional vs Cruzeiro
  • 19:30 Chapecoense vs Flamengo

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Macará vs Deportivo Cuenca Zapping
  • 16:30 Independiente del Valle vs Técnico Universitario Zapping
  • 19:00 Manta vs LDU Quito Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Medellín vs Vasco da Gama Disney Plus
  • 19:30 Sporting Cristal vs RB Bragantino ESPN, Disney Plus
  • 19:30 Lanús vs Cienciano ESPN, Disney Plus
VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.