Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

12:00 Omonia Nicosia vs Kairat

12:30 Levski Sofia vs CSU Craiova

14:00 Egnatia Rrogozhinë vs Celje

Europa - UEFA Conference League

11:00 Neftçi vs Dinamo Minsk

12:00 Bohemians vs Ballkani

12:45 İstanbul Başakşehir vs Inter Turku

13:00 Vardar vs Riga

13:30 Spartak Trnava vs CSKA 1948

14:00 Železničar Pančevo vs Sporting Braga

Brasil - Brasileirão

17:30 Coritiba vs Palmeiras

19:30 São Paulo vs Athletico-PR

19:30 Internacional vs Cruzeiro

19:30 Chapecoense vs Flamengo

Ecuador - Serie A

14:00 Macará vs Deportivo Cuenca Zapping

16:30 Independiente del Valle vs Técnico Universitario Zapping

19:00 Manta vs LDU Quito Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Medellín vs Vasco da Gama Disney Plus

19:30 Sporting Cristal vs RB Bragantino ESPN, Disney Plus

19:30 Lanús vs Cienciano ESPN, Disney Plus