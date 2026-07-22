Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 22 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:00 Omonia Nicosia vs Kairat
- 12:30 Levski Sofia vs CSU Craiova
- 14:00 Egnatia Rrogozhinë vs Celje
Europa - UEFA Conference League
- 11:00 Neftçi vs Dinamo Minsk
- 12:00 Bohemians vs Ballkani
- 12:45 İstanbul Başakşehir vs Inter Turku
- 13:00 Vardar vs Riga
- 13:30 Spartak Trnava vs CSKA 1948
- 14:00 Železničar Pančevo vs Sporting Braga
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Coritiba vs Palmeiras
- 19:30 São Paulo vs Athletico-PR
- 19:30 Internacional vs Cruzeiro
- 19:30 Chapecoense vs Flamengo
Ecuador - Serie A
- 14:00 Macará vs Deportivo Cuenca Zapping
- 16:30 Independiente del Valle vs Técnico Universitario Zapping
- 19:00 Manta vs LDU Quito Zapping
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Medellín vs Vasco da Gama Disney Plus
- 19:30 Sporting Cristal vs RB Bragantino ESPN, Disney Plus
- 19:30 Lanús vs Cienciano ESPN, Disney Plus