Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Galatasaray vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium
  • 11:45 Athletic Club vs Qarabağ ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Bayern München vs Club Brugge ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Monaco vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium , ESPN7
  • 14:00 Real Madrid vs Juventus ESPN 2, Disney+ Premium
  • 14:00 Eintracht Frankfurt vs Liverpool Disney+ Premium, ESPN 3
  • 14:00 Chelsea vs Ajax Disney+ Premium Chile, ESPN 5
  • 14:00 Atalanta vs Slavia Praha Disney+ Premium Chile
  • 14:00 Sporting CP vs Olympique Marseille ESPN4, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:30 Huracán vs Central Córdoba TNT Sports, Max

Brasil - Brasileirao

  • 17:00 Bahia vs Internacional Fanatiz

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Flamengo vs Racing Club ESPN, Disney+ Premium

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:30 Carabobo vs Metropolitanos
  • 18:30 Deportivo Táchira vs Caracas

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Deportivo Cuenca Juniors vs Nueve de Octubre
  • 18:00 Guayaquil City vs Emelec

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 19:00 Sporting San Miguelito vs Plaza Amador Disney+ Premium
  • 21:00 Real España vs Xelajú Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Querétaro vs Guadalajara
  • 20:00 Pachuca vs Tigres UANL
  • 22:00 Tijuana vs Toluca
  • 22:00 Atlas vs León
  • 22:05 Pumas UNAM vs Atlético San Luis

