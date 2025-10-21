Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Galatasaray vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium
- 11:45 Athletic Club vs Qarabağ ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Bayern München vs Club Brugge ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Monaco vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium , ESPN7
- 14:00 Real Madrid vs Juventus ESPN 2, Disney+ Premium
- 14:00 Eintracht Frankfurt vs Liverpool Disney+ Premium, ESPN 3
- 14:00 Chelsea vs Ajax Disney+ Premium Chile, ESPN 5
- 14:00 Atalanta vs Slavia Praha Disney+ Premium Chile
- 14:00 Sporting CP vs Olympique Marseille ESPN4, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:30 Huracán vs Central Córdoba TNT Sports, Max
Brasil - Brasileirao
- 17:00 Bahia vs Internacional Fanatiz
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Flamengo vs Racing Club ESPN, Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:30 Carabobo vs Metropolitanos
- 18:30 Deportivo Táchira vs Caracas
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Deportivo Cuenca Juniors vs Nueve de Octubre
- 18:00 Guayaquil City vs Emelec
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 19:00 Sporting San Miguelito vs Plaza Amador Disney+ Premium
- 21:00 Real España vs Xelajú Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Querétaro vs Guadalajara
- 20:00 Pachuca vs Tigres UANL
- 22:00 Tijuana vs Toluca
- 22:00 Atlas vs León
- 22:05 Pumas UNAM vs Atlético San Luis