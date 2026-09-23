Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 ADT vs Cienciano Liga 1 MAX

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Islas Turcas y Caicos vs Montserrat YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
  • 15:00 Bahamas vs Saint Martin YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, Bluu
  • 18:00 Aruba vs Antigua y Barbuda YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, Bluu

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 América de Cali vs Rionegro Águilas Win Sports

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 OH Leuven vs Roma Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Cablenet Sports 2
  • 11:45 Servette Chênois Féminin vs OL Lyonnes ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 14:00 Barcelona vs Paris FC Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • 14:00 Chelsea FC vs Austria Wien Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina,

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

  • 8:00 Italia Sub-20 vs España Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
  • 11:30 Corea del Norte Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.