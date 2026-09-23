Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 ADT vs Cienciano Liga 1 MAX
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Islas Turcas y Caicos vs Montserrat YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
- 15:00 Bahamas vs Saint Martin YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, Bluu
- 18:00 Aruba vs Antigua y Barbuda YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, Bluu
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 América de Cali vs Rionegro Águilas Win Sports
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 11:45 OH Leuven vs Roma Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Cablenet Sports 2
- 11:45 Servette Chênois Féminin vs OL Lyonnes ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Barcelona vs Paris FC Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 14:00 Chelsea FC vs Austria Wien Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina,
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- 8:00 Italia Sub-20 vs España Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 11:30 Corea del Norte Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile