Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

  • 7:30 Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial
  • 10:00 Argelia vs Sudán
  • 12:30 Costa de Marfil vs Mozambique
  • 15:00 Camerún vs Gabón

Asia - AFC Champions League Two

  • 11:00 Al Wasl vs Al Wihdat
  • 11:00 Muharraq vs Esteghlal
  • 11:00 Al Ahli vs Andijan
  • 11:00 Arkadag vs Khalidiya
  • 11:00 Goa vs Istiqlol
  • 11:00 Al Nassr vs Al Zawra’a

