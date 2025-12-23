Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

7:30 Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial

10:00 Argelia vs Sudán

12:30 Costa de Marfil vs Mozambique

15:00 Camerún vs Gabón

Asia - AFC Champions League Two

11:00 Al Wasl vs Al Wihdat

11:00 Muharraq vs Esteghlal

11:00 Al Ahli vs Andijan

11:00 Arkadag vs Khalidiya

11:00 Goa vs Istiqlol

11:00 Al Nassr vs Al Zawra’a