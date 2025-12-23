Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
África - Copa Africana de Naciones
- 7:30 Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial
- 10:00 Argelia vs Sudán
- 12:30 Costa de Marfil vs Mozambique
- 15:00 Camerún vs Gabón
Asia - AFC Champions League Two
- 11:00 Al Wasl vs Al Wihdat
- 11:00 Muharraq vs Esteghlal
- 11:00 Al Ahli vs Andijan
- 11:00 Arkadag vs Khalidiya
- 11:00 Goa vs Istiqlol
- 11:00 Al Nassr vs Al Zawra’a