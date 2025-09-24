Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 | PAOK vs Maccabi Tel Aviv - ESPN 2, Disney Plus
- 11:45 | Midtjylland vs Sturm Graz - ESPN, Disney Plus
- 14:00 | Real Betis vs Nottingham Forest - ESPN, Disney Plus
- 14:00 | Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe - Disney Plus
- 14:00 | Malmö FF vs Ludogorets - Disney Plus
- 14:00 | Sporting Braga vs Feyenoord - ESPN 3, Disney Plus
- 14:00 | Crvena Zvezda vs Celtic - Disney Plus
- 14:00 | Freiburg vs Basel - Disney Plus
- 14:00 | Nice vs Roma - ESPN 2, Disney Plus
España - LaLiga
- 12:00 | Getafe vs Deportivo Alavés - ESPN 4, Disney Plus
- 14:30 | Real Sociedad vs Mallorca - ESPN 4, Disney Plus
- 14:30 | Atlético Madrid vs Rayo Vallecano - DIRECTV, DGO
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 | Newcastle United vs Bradford City - Disney Plus
- 13:45 | Huddersfield Town vs Manchester City - Disney Plus
- 13:45 | Tottenham Hotspur vs Doncaster Rovers - Disney Plus
- 14:00 | Port Vale vs Arsenal - Disney Plus
Italia - Copa de Italia
- 10:00 | Parma vs Spezia - DIRECTV, DGO
- 11:30 | Hellas Verona vs Venezia - DIRECTV, DGO
- 14:00 | Como vs Sassuolo - DIRECTV, DGO
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Nacional Potosí vs Gualberto Villarroel SJ - Futbol Canal
- 17:30 | Wilstermann vs Blooming - Futbol Canal
- 19:30 | Real Tomayapo vs Always Ready - Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 17:30 | Vasco da Gama vs Bahia
- 17:30 | Grêmio vs Botafogo
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 | Deportivo Pasto vs América de Cali - RCN, Win Sports
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 | Atlético Mineiro vs Bolívar - ESPN, Disney Plus
- 19:30 | Once Caldas vs Independiente del Valle - ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 | Palmeiras vs River Plate - ESPN, Disney Plus
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 | Plaza Amador vs Real España - Disney Plus
- 21:00 | Xelajú vs Sporting San Miguelito - Disney Plus
Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf
- 19:00 | Universidad O&M vs Moca - Disney Plus
Uruguay - Copa Uruguay
- 17:00 | Defensor Sporting vs Central Español - GOLTV
- 18:30 | Tacuarembó vs Peñarol - GOLTV