Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Europa - UEFA Champions League

12:45 Atalanta vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium

15:00 Real Madrid vs Benfica ESPN, Disney+ Premium

15:00 PSG vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium

15:00 Juventus vs Galatasaray Disney+ Premium, ESPN3

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

19:00 Cincinnati vs Universidad O&M Disney+ Premium

21:30 Vancouver Whitecaps vs Cartaginés Disney+ Premium

23:30 LA Galaxy vs Sporting San Miguelito Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

15:00 Gimnasia La Plata vs Rosario Central TyC Sports Internacional

15:00 Barracas Central vs Tigre ESPN Premium, Disney+ Premium

17:30 Vélez Sarsfield vs Deportivo Riestra Fanatiz

17:30 Newell’s Old Boys vs Estudiantes TyC Sports, Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

17:00 Remo vs Internacional Fanatiz, Canal del Futbol

17:00 RB Bragantino vs Athletico-PR Fanatiz, Canal del Futbol

17:30 Coritiba vs São Paulo Fanatiz, Canal del Futbol

18:00 Cruzeiro vs Corinthians YouTube, Fanatiz

19:30 Palmeiras vs Fluminense Fanatiz

19:30 Grêmio vs Atlético Mineiro Fanatiz, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

19:00 Santa Fe vs Atlético Naciona lRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Bahia vs O’Higgins ESPN, Disney+ Premium

19:30 Botafogo vs Nacional Potosí Disney+ Premium, Zapping

19:30 Argentinos Juniors vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

Paraguay - Primera División de Paraguay

16:30 Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

18:30 Olimpia vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

18:30 Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports