Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 25 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Atalanta vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Real Madrid vs Benfica ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 PSG vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Juventus vs Galatasaray Disney+ Premium, ESPN3
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Cincinnati vs Universidad O&M Disney+ Premium
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Cartaginés Disney+ Premium
- 23:30 LA Galaxy vs Sporting San Miguelito Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia La Plata vs Rosario Central TyC Sports Internacional
- 15:00 Barracas Central vs Tigre ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:30 Vélez Sarsfield vs Deportivo Riestra Fanatiz
- 17:30 Newell’s Old Boys vs Estudiantes TyC Sports, Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Remo vs Internacional Fanatiz, Canal del Futbol
- 17:00 RB Bragantino vs Athletico-PR Fanatiz, Canal del Futbol
- 17:30 Coritiba vs São Paulo Fanatiz, Canal del Futbol
- 18:00 Cruzeiro vs Corinthians YouTube, Fanatiz
- 19:30 Palmeiras vs Fluminense Fanatiz
- 19:30 Grêmio vs Atlético Mineiro Fanatiz, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 19:00 Santa Fe vs Atlético Naciona lRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Bahia vs O’Higgins ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Botafogo vs Nacional Potosí Disney+ Premium, Zapping
- 19:30 Argentinos Juniors vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Olimpia vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports