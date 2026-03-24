Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Argentina - Liga Argentina

  • 17:00 Deportivo Riestra vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 América de Cali vs Llaneros Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 17:30 Guaraní vs 2 de Mayo Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 12:00 Albion vs Wanderers Disney+ Premium
  • 15:00 Cerro vs Juventud Disney+ Premiu
  • 18:30 Boston River vs Peñarol Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 17:00 Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas TyC Sports
  • 19:15 Banfield vs Real Pilar TyC Sports

Amistoso

  • 7:00 Kazajstán vs Namibia Disney Plus
  • 15:00 U.S. Virgin Islands vs Samoa Americana
  • 19:00 Puerto Rico vs Guam

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Real Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+
  • 15:00 Manchester United vs Bayern ESPN, Disney+
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.