Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Argentina - Liga Argentina
- 17:00 Deportivo Riestra vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 América de Cali vs Llaneros Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 17:30 Guaraní vs 2 de Mayo Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 12:00 Albion vs Wanderers Disney+ Premium
- 15:00 Cerro vs Juventud Disney+ Premiu
- 18:30 Boston River vs Peñarol Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas TyC Sports
- 19:15 Banfield vs Real Pilar TyC Sports
Amistoso
- 7:00 Kazajstán vs Namibia Disney Plus
- 15:00 U.S. Virgin Islands vs Samoa Americana
- 19:00 Puerto Rico vs Guam
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Real Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+
- 15:00 Manchester United vs Bayern ESPN, Disney+